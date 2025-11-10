بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟

ما أسباب السعال الجاف؟ يعاني بعض الأشخاص من سعال جاف بدون أعراض نزلة البرد الأخرى. فما أسباب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إن السعال الجاف أي غير المصحوب ببلغم له أسباب عدة تتمثل في:

أسباب السعال الجاف

- الحساسية

- الربو الشعبي

- داء الارتجاع المريئي

- الانسداد الرئوي

- استرواح الصدر (تراكم غير طبيعي للهواء بين الجنبة الداخلية والخارجية)

واقرأ أيضًا:

- أثر جانبي لبعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

- استنشاق المواد المهيجة

- التهاب الشعب الهوائية اليوزيني، وهو التهاب في بطانة الشعب الهوائية لسبب غير معروف؛ قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الغشاء المخاطي للقصبات الهوائية، بحسب دي بي إيه.

- جسم غريب في الشعب الهوائية

- فشل القلب

- الساركويد، وهو مرض التهابي نادر قد يصيب الجسم بأكمله

- أورام القصبات الهوائية و/أو الرئتين

- السعال الديكي

- مشاكل/أمراض الحنجرة و/أو الحبال الصوتية

- السل

- بعض أمراض الرئة مثل التهاب الأسناخ الهوائية أو التليف الرئوي (زيادة تكوين النسيج الضام وتندب الرئتين).

- انسداد الرتوج في المريء

- المفوما هودجكين، وهو مرض خبيث يصيب الجهاز اللمفاوي.

استشارة الطبيب

لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال الجاف والخضوع للعلاج المناسب، لا سيما في حالة استمراره لفترة طويلة أو كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل:

- ضيق التنفس.

- ألم في الصدر.

- تسارع ضربات القلب.

- صدور صوت صفير أثناء التنفس.

- تغير لون الجلد إلى الأزرق.