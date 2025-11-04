مع انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تساعد على تقوية المناعة وتسريع الشفاء دون الاعتماد الكامل على الأدوية.

ولأن الغذاء يلعب دورًا أساسيًا في مقاومة الفيروسات، نستعرض في السطور التالية خمسة أطعمة فعالة تساهم في علاج نزلات البرد والتخفيف من أعراضها.

أطعمة فعالة تساعد في علاج نزلات البرد وتقوية المناعة:



الثوم:

يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويساعد في تقليل مدة الإصابة بالبرد وتقوية الجهاز المناعي.

الزنجبيل:

يخفف من التهابات الحلق والاحتقان، ويمكن تناوله مغليًا مع العسل والليمون لنتائج أفضل.

العسل:

يهدئ الحلق ويقلل السعال، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الفيروسات.

الشوربة الساخنة (وخاصة شوربة الدجاج):

تساعد في ترطيب الجسم، وتخفف من انسداد الأنف، وتمنح طاقة وسهولة في التنفس.

الحمضيات (كالبرتقال والليمون والجوافة):

غنية بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد على سرعة التعافي من نزلات البرد.