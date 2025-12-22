رسالة الشناوي لحسام حسن: غيابي عن التشكيل يضعني تحت ضغط.. وأمم أفريقيا فرصة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة جمعت المدير الفني حسام حسن بحارس المرمى محمد الشناوي، كانت أشبه بـ"فضفضة".

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، الشناوي تحدث عن الضغوط التي واجهته الفترة الماضية، وأكد أنه يجتهد لعدم الوقوع في أخطاء، وأن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تمثل له تحدياً كبيراً، وأنه متحمس لكي يثبت للجهاز الفني والجماهير أنه قادر على الأداء بقوة.

وتابع، الشناوي في كلامه مع حسام حسن، قال إن خروجه من حسابات الجهاز الفني في البطولة سيتسبب في مشاكل كثيرة له فنيا ونفسيا.

واختتم، حسام حسن حرص على تخفيف الضغط النفسي عن الشناوي، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي جميع اللاعبين.