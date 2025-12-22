قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
إجتماع في الزمالك لحل أزمة القيد..تفاصيل
بعد موافقة الشيوخ.. 4 أهداف لـ تعديلات قانون الكهرباء
3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها
اليوم.. الفصل في إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رسالة الشناوي لحسام حسن: غيابي عن التشكيل يضعني تحت ضغط.. وأمم أفريقيا فرصة

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة جمعت المدير الفني حسام حسن بحارس المرمى محمد الشناوي، كانت أشبه بـ"فضفضة".

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، الشناوي تحدث عن الضغوط التي واجهته الفترة الماضية، وأكد أنه يجتهد لعدم الوقوع في أخطاء، وأن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تمثل له تحدياً كبيراً، وأنه متحمس لكي يثبت للجهاز الفني والجماهير أنه قادر على الأداء بقوة.

وتابع، الشناوي في كلامه مع حسام حسن، قال إن خروجه من حسابات الجهاز الفني في البطولة سيتسبب في مشاكل كثيرة له فنيا ونفسيا.

واختتم، حسام حسن حرص على تخفيف الضغط النفسي عن الشناوي، مؤكدا ثقته الكاملة فيه وفي جميع اللاعبين.

الغندور الشناوي حسام حسن محمد الشناوي تصريحات حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

