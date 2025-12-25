قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
رياضة

خالد طلعت يحذر من مسابقات التوقعات عبر فيسبوك.. لهذا السبب

مسابقات التوقعات
مسابقات التوقعات
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة تحذيرية لـ متابعيه بشأن النصب في مسابقات التوقعات الخاصة بالبطولات المصرية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

عمليات النصب

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خلوا بالكوا من مسابقات توقعات الماتشات اللي بتتعمل على الفيسبوك ، فيه ناس بتعمل مسابقات بس ومبتديش جوايز خالص ، وبيضحكوا على الناس عشان بس اللايك والشير ، وفيه ناس بتعمل جوايز 10 الاف جنيه وهو مفيش في جيبه أصلا 10 جنيه ، خلوا بالكوا لازم الشخص يكون موثوق فيه ومش بيضحك عليكوا ويكون بيدي جوايز فعلا مش أي كلام وهجص".

منتخب مصر 

ويستعد منتخب مصر للمواجهة المقبلة في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

موعد مباراة مصر ومنتخب جنوب إفريقيا

تنطلق مباراة  منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

خطف منتخب الفراعنة فوزا صعبا من زيمبابوى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب أدرار بالمغرب، فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالدور الأول لأمم أفريقيا 2025.

قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

مسابقه التوقعات خالد طلعت منتخب مصر الاهلي الزمالك

