قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. جدول ترتيب مجموعة مصر بكأس أمم إفريقيا 2025

يواصل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، وسط ترقب جماهيري كبير لمباريات دور المجموعات، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.

مواجهة مرتقبة أمام جنوب إفريقيا

يخوض منتخب الفراعنة في الخامسة مساء الجمعة مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وتُقام المباراة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المجموعة نظرًا لتقارب المستوى والطموحات المشتركة للفريقين في حسم بطاقة التأهل المبكر.

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى

أسفرت نتائج الجولة الأولى عن تساوٍ في الصدارة بين منتخبَي مصر وجنوب إفريقيا، حيث يمتلك كل منهما ثلاث نقاط، بينما يقبع منتخبا زيمبابوي وأنجولا في المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

جنوب إفريقيا – 3 نقاط مصر – 3 نقاط زيمبابوي – دون نقاط أنجولا – دون نقاط

مشوار منتخب مصر في البطولة

استهل منتخب مصر مشاركته في البطولة بفوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة. وتقدم المنتخب الزيمبابوي أولًا، قبل أن يُظهر الفراعنة شخصية البطل ويقلبوا النتيجة لصالحهم.

ثنائية الحسم وصحوة الفراعنة

نجح عمر مرموش في إدراك التعادل، قبل أن يخطف محمد صلاح هدف الفوز في توقيت حاسم، ليؤكد الدور القيادي لنجم المنتخب ويمنح مصر ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار. هذا الفوز منح الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا.

صراع الصدارة مستمر

مع تساوي مصر وجنوب إفريقيا في النقاط، تبقى مواجهة الجولة الثانية حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، بينما تسعى زيمبابوي وأنجولا لتعويض البداية المتعثرة وإنعاش آمالهما في المنافسة على التأهل.



