هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش
حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية
رعاية الإسلام للطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة
هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025
توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
فاروق جعفر: صلاح محسن الخيار الأمثل كرأس حربة أمام جنوب إفريقيا

رباب الهواري

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يفضل الاعتماد على صلاح محسن في مركز رأس الحربة في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، في حال غياب مصطفى محمد عن التشكيلة الأساسية.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن الدفع بصلاح محسن في هذا المركز سيكون الخيار الأنسب للفريق.

وأضاف أن الأفضلية تأتي أيضًا لاختيار أحمد سيد زيزو في مركز الجناح بدلاً من محمود حسن تريزيجيه، بما يضمن توازن الخطوط الهجومية ويستغل قدرات اللاعبين بشكل أمثل، مع الاحتفاظ بعناصر قوية على دكة البدلاء لأن الفريق القوي لابد أن تكون دكته قوية.

وأشار جعفر إلى أن هذه التغييرات لن تؤثر على جوهر الفريق، لكنها تمنحه مرونة هجومية أكبر أمام منتخب جنوب إفريقيا.

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

