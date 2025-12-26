فاروق جعفر: صلاح محسن الخيار الأمثل كرأس حربة أمام جنوب إفريقيا

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يفضل الاعتماد على صلاح محسن في مركز رأس الحربة في مباراة مصر وجنوب إفريقيا، في حال غياب مصطفى محمد عن التشكيلة الأساسية.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن الدفع بصلاح محسن في هذا المركز سيكون الخيار الأنسب للفريق.

وأضاف أن الأفضلية تأتي أيضًا لاختيار أحمد سيد زيزو في مركز الجناح بدلاً من محمود حسن تريزيجيه، بما يضمن توازن الخطوط الهجومية ويستغل قدرات اللاعبين بشكل أمثل، مع الاحتفاظ بعناصر قوية على دكة البدلاء لأن الفريق القوي لابد أن تكون دكته قوية.

وأشار جعفر إلى أن هذه التغييرات لن تؤثر على جوهر الفريق، لكنها تمنحه مرونة هجومية أكبر أمام منتخب جنوب إفريقيا.