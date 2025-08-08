قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد قرار النيابة.. الحبس والغرامة يلاحقان أباطرة التيك توك| تفاصيل

التيك توكر
التيك توكر
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

أمر النائب العام بحبس 8 متهمين احتياطيًا في قضية "التيك توكرز"، بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، إثر بلاغات من مواطنين وجهات رسمية بشأن نشر محتوى مرئي "خادش للحياء"، عبر تطبيق "تيك توك" ومنصات أخرى.

وكشفت التحقيقات، أن بعض المتهمين استخدموا حساباتهم ذات المتابعة المرتفعة لبث مقاطع تنتهك القيم الأسرية والأخلاق العامة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بحوزة البعض، إلى جانب أجهزة إلكترونية يُعتقد أنها استُخدمت في إدارة المحتوى المسيء.

وبالنظر إلى الاتهامات الموجهة، فإن العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون حال إدانتهم، تتوزع كالتالي:

الاعتداء على القيم الأسرية عبر الإنترنت

يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه، أو بإحداهما، كل من نشر أو وزع أو عرض محتوى منافٍ للآداب العامة.

كما أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب بالحبس من 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 50,000 حتى 100,000 جنيه، لكل من ينشر محتوى ينتهك القيم الأسرية أو الخصوصية عبر الإنترنت.

 غسل الأموال

المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن السجن حتى 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة المضبوطات.

التحريض على الفسق والفجور عبر الإعلام أو الإنترنت

إذا تم ارتكاب تلك الجرائم عبر وسيلة نشر أو بث، يتحمل الناشر أو مدير الحساب المسؤولية الكاملة كفاعل أصلي.

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

وزارة العدل

وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بعد بالإسكندرية..الثلاثاء

ارشيفية

القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بالنزهة

المتهم

مشى عكس.. القبض على قائد سيارة بالإسكندرية

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

