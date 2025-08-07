قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

أكد مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، أن عمليات فحص الملفات الضريبية لكافة الممولين الخاضعين للأنشطة والمحاسبة الضريبة هو أمر طبيعي وروتيني .

أضاف المسئول في تصريحات هاتفية لـ صدي البلد، أن الفريلانسرز والبلوجرز خاضعين بالفعل لقانون الضرائب على الدخل مؤكدا أن عمليات الفحص الضريبي لمشاهير مواقع السوشيال ميديا بما في ذلك البلوجرز أو التيكتورز ومن في حكمهم ممن تحقق صفحاتهم إيرادات؛ يخضعون للضرائب وفقا لما تضمنه القانون.

وأوضح المسئول أن مصلحة الضرائب تمتلك من الأدوات والآليات الخاصة بالتحقق من كافة المعلومات والبيانات بالتزامن مع اجراءات الرقمنة التي تتبعها المصلحة بتوجيه من وزارة المالية .

أشار إلي أنه في حالة وجود شبهة تهرب ضريبي لأي ممول خاضع لنشاط ضريبي، يتم الاستفسار منه بشان النشاط والدخل المدعوم بالمستندات المدققة أو احالته لمكافحة التهرب الضريبي اذا ثبت شبهة لذلك.

وذكر المسئول أن مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالطلبات التي ترد لها من الجهات الرسمية بشأن وجود شبهة تهرب أو الاستعلام عن بعض البيانات لبعض الممولين بموجب إذن قضائي.

أشار المسئول إلي أن البلوجرز والتيكتورز يخضعون بالفعل للمتابعة والفحص مؤكدا أن طبيعة النشاط الذي يقومون بتقديمه يخضع للضريبة ويتطلب فتح ملفات ضريبة لتوفيق اوضاعهم ونشاطهم.

واستنكر المسئول تصريحات بعض المواقع الإخبارية بشأن طلبات فحص ملفات مشاهير التيك توك و البلوجرز وهواتفهم لمعرفة نشاطهم المالي، مؤكدا أن ذلك الاجراء يتم بالفعل في حال ثبوت أن البلوجر أو التيكتور يقوم بتحقيق أرباح ونشاط يدر إيراد.

وزعم  أحد المواقع الإخبارية تصريحات على لسان مسئول حكومي بشأن توجهات مصلحة الضرائب نحو فحص هواتف وحسابات مشاهير البلوجرز ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام القلائل الماضية في شبهات صناعة محتوى غير لائق، حيث نفي المسئول تلك التصريحات ومؤكدا أنها تتم بصورة دورية ولا تحتاج لعمليات ضبط من الجهات القضائية كي تقوم بذلك الاجراءات الروتين المتبع.

مصلحة الضرائب مال واعمال الفريلانسرز والتيكتوكرز البلوجرز الفحص الضريبي التهرب الضريبي وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

حملة مكبرة في المنوفية

ضبط 100 كيلو بانيه واستربس وأجزاء دجاج فاسدة في المنوفية ..صور

خريجو جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة .. صور

جانب من الاجتماع

محافظة القليوبية: رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد