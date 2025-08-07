الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص

أكد مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، أن عمليات فحص الملفات الضريبية لكافة الممولين الخاضعين للأنشطة والمحاسبة الضريبة هو أمر طبيعي وروتيني .

أضاف المسئول في تصريحات هاتفية لـ صدي البلد، أن الفريلانسرز والبلوجرز خاضعين بالفعل لقانون الضرائب على الدخل مؤكدا أن عمليات الفحص الضريبي لمشاهير مواقع السوشيال ميديا بما في ذلك البلوجرز أو التيكتورز ومن في حكمهم ممن تحقق صفحاتهم إيرادات؛ يخضعون للضرائب وفقا لما تضمنه القانون.

وأوضح المسئول أن مصلحة الضرائب تمتلك من الأدوات والآليات الخاصة بالتحقق من كافة المعلومات والبيانات بالتزامن مع اجراءات الرقمنة التي تتبعها المصلحة بتوجيه من وزارة المالية .

أشار إلي أنه في حالة وجود شبهة تهرب ضريبي لأي ممول خاضع لنشاط ضريبي، يتم الاستفسار منه بشان النشاط والدخل المدعوم بالمستندات المدققة أو احالته لمكافحة التهرب الضريبي اذا ثبت شبهة لذلك.

وذكر المسئول أن مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالطلبات التي ترد لها من الجهات الرسمية بشأن وجود شبهة تهرب أو الاستعلام عن بعض البيانات لبعض الممولين بموجب إذن قضائي.

أشار المسئول إلي أن البلوجرز والتيكتورز يخضعون بالفعل للمتابعة والفحص مؤكدا أن طبيعة النشاط الذي يقومون بتقديمه يخضع للضريبة ويتطلب فتح ملفات ضريبة لتوفيق اوضاعهم ونشاطهم.

واستنكر المسئول تصريحات بعض المواقع الإخبارية بشأن طلبات فحص ملفات مشاهير التيك توك و البلوجرز وهواتفهم لمعرفة نشاطهم المالي، مؤكدا أن ذلك الاجراء يتم بالفعل في حال ثبوت أن البلوجر أو التيكتور يقوم بتحقيق أرباح ونشاط يدر إيراد.

وزعم أحد المواقع الإخبارية تصريحات على لسان مسئول حكومي بشأن توجهات مصلحة الضرائب نحو فحص هواتف وحسابات مشاهير البلوجرز ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال الأيام القلائل الماضية في شبهات صناعة محتوى غير لائق، حيث نفي المسئول تلك التصريحات ومؤكدا أنها تتم بصورة دورية ولا تحتاج لعمليات ضبط من الجهات القضائية كي تقوم بذلك الاجراءات الروتين المتبع.