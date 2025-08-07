الضرائب تنشر دليلا لتوعية الممولين بمزايا منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقريراً لتوعية الممولين والمكلفين بالسداد الضريبي، يتضمن مزايا منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات.

قالت مصلحة الضرائب في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "معلومة تهمك"، أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تحقق العديد من الفوائد للممولين.

أبرز المزايا

تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية.

تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول.

مساعدة الممول على إعداد تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

تأتي تلك الاجراءات في اطار حرص مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، لتوعية الممولين وزياة معدلات الثقة بين المجتمع الضريبي.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت اليوم عن استمرار العمل السبت المقبل بالمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرر لها يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2025.

تقوم المراكز الضريبية اعتبارا من السبت المقبل بتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة.

قالت مصلحة الضرائب إن العمل سيكون مستمرًا يوم السبت بكل من: مركز كبار الممولين ( أول) ، ومركز كبار الممولين (ثان)، مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري ، ومركز كبار وجه قبلي.

وشددت المصلحة ، على أهمية سرعة تقدم الممولين والمكلفين بالطلبات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إمكانية تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات ، ومعالجة بعض الأوضاع السابقة على ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

ودعت لجميع الممولين والمكلفين إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية، لتقديم طلباتهم الإلكترونية قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن فرق العمل بالمصلحة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والتيسير خلال الأيام المتبقية.