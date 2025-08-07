قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
اقتصاد

الضرائب تنشر دليلا لتوعية الممولين بمزايا منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات

الضرائب
الضرائب
محمد يحيي

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقريراً لتوعية الممولين والمكلفين بالسداد الضريبي، يتضمن مزايا منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات.

قالت مصلحة الضرائب في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان "معلومة تهمك"، أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تحقق العديد من الفوائد للممولين.

أبرز المزايا

  • تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية.
  • تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول.
  •  مساعدة الممول على إعداد  تقارير وتحليل سريع ودقيق لغرض دعم اتخاذ القرار.

تأتي تلك الاجراءات في اطار حرص مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، لتوعية الممولين وزياة معدلات الثقة بين المجتمع الضريبي.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت اليوم عن استمرار العمل السبت المقبل بالمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية في ضوء قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات الإلكترونية الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والمقرر لها يوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2025.

تقوم المراكز الضريبية اعتبارا من السبت المقبل بتقديم الدعم الفني الكامل للممولين والمكلفين، وتيسير تقديم الطلبات الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالحزمة.

قالت مصلحة الضرائب إن العمل سيكون مستمرًا يوم السبت بكل من: مركز كبار الممولين ( أول)  ، ومركز كبار الممولين (ثان)، مركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري ، ومركز كبار وجه قبلي.

وشددت المصلحة ، على أهمية سرعة تقدم الممولين والمكلفين بالطلبات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، للاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل إمكانية تسوية المنازعات، وتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) دون غرامات ،  ومعالجة بعض الأوضاع السابقة على ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

ودعت  لجميع الممولين والمكلفين إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية،  لتقديم طلباتهم الإلكترونية قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن فرق العمل بالمصلحة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم والتيسير خلال الأيام المتبقية.

مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور

