كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مازالت عمليات القبض على مشاهير التيك توك مستمرة خلال الأيام الماضية، بعد تورط العديد من البلوجرز واعترافهم بغسيل الأموال وتربحهم ملايين من وراء تلك العمليات، وهو ما تسبب في تورطهم في العيد من القضايا وانتهى الحال بهم إلى المحاكمات بعد لايفات وفيديوهات التيك توك التي قادتهم إلى الحبس .

وقد يتعذر على البعض فهم معنى غسيل الأموال من التيك توك وكيف تتم هذه العملية، وكم نسبة تربح البلوجرز منها؟، وهو ما نستعرضه لكن مفصلاً في التقرير الأتي ..

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر سوزي الأردنية فى اتهامها بغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات أنها متهمة بالفعل بغسيل الأموال بعد أن حققت أرباحاً مالية طائلة من خلال منصات التواصل الإجتماعي .



وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة سوزي الأردنية لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.

البلوجر مداهم متهم بغسيل 65 مليون جنيه

أما البلوجر مداهم ، فقد قررت جهات التحقيق المختصة، بالتحفظ على أمواله وممتلكاته بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.

ما معنى غسيل الأموال؟

يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية.

وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إدراجها في دورة رأس المال الاقتصادية والمالية وبذلك تُمْنَع سلطات الملاحقة القضائية من الوصول إليها وملاحقتها.

وفي العادة تكون الشركات المستهدفة غير مدركة أنها مُستغلة في أغراض غسيل الأموا، ومنها البلوجرز الذين تورطوا في تلك القضايا مقابل التربح بنسبة من المبلغ، وذلك مقابل تحويل مبالغ طائلة لهم واستغلال فيديوهاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

كيف يتم غسيل الأموال على تيك توك؟

تطبيق التيك توك أصبح قبلة لغسيل الأموال والتعامل مع عملة التيك توك للتربح، وهنا يتم استغلال مشاهير التيك توك وفيديوهاتهم وتحويل أموال وعروض لهم من حسابات وأشخاص ليكونوا جزء من عملية غسيل الاموال عبر التيك توك عن طريق ارسال هدايا خلال عمليات البث المباشر مقابل نسبة من الأموال المحولة

النسبة المحددة بين المتورط في غسيل الأموال ومقدم المحتوى “ الهوست” ، بيم تحديدها حسب شهرة البلوجر وعدد المشاهدين والمتابعين له على حسابه الشخصي ، وكلما زادت شعبية البلوجز كلما زادت نسبته الخاصة .

