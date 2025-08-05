قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
الهدف مصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إسرائيلية لاحتلال غزة
بوابة مساعدات ولن تكون معبر تهجير.. أحمد موسى: الرئيس قدم خريطة طريق واضحة للدور المصري
أحمد موسى: الاحتلال الإسرائيلي حصل على موافقة ترامب باحتلال غزة
معظم المساعدات مصرية.. خبير استراتيجي: القاهرة تتحمّل فاتورة غزة وحدها
ماذا بعد احتلال إسرائيل لـ غزة؟| أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا
أحمد موسى: دول وقنوات ومنصات تقوم بحملات ممنهجة لاستهداف الدولة
قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي
المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ثروات بالملايين وذهب ومخدرات وسلاح.. مشاهير بلوجرز بـ تيك توك في ورطة

مشاهير بلوجرز المقبوض عليهم
مشاهير بلوجرز المقبوض عليهم
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة فى عدد من النيابات المختصة بالتحقيقات مع البلوجرز  إجراء تحليل مخدرات لهم جميعها لمعرفة إذا كانوا متعاطين للممنوعات أم لا. 

النيابة تطلب ثروة البلوجرز 

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة المختصة بشأن المحتويات التي يقدموها على صفحاتهم في تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكشف لأرصدة حساباتهم فى البنوك ومعرفة مصادر تحويلات الأموال لهم وما إذا كانت قد دخلت من مصادر معلومة ومشروعة أم لا. 

حملة تطهير تيك توك 

وتقود الأجهزة الأمنية حملة تطهير على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الحفاظ على الذوق العام ومنع نشر الفيديوهات المخلة بالأداب والتصدي لظاهرة نشر الفسوق والدعارة بوسائل السوشيال ميديا. 

القبض بلوجرز مشاهير

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من البلوجرز أشهرهم سوزي الأردنية وشاكر المحظور ومداهم وعلياء مناديل وأم سجدة وأم مكة ومحمد عبدالعاطي وليلي الشبح .. ومازالت هناك عشرات البلاغات تفحصها الأجهزة الأمنية مقدمة ضدهم. 

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامةhttps://ppo.gov  .eg/webcenter/portal/PPOPortal.

2 - من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» المميزة باللون الأخضر.

3 - ستظهر لك صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.

4 - قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

5 - بعد قراءة الشروط، اضغط على «موافق» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6 – يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

يمكنك العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة «متابعة العرائض الإلكترونية» بإدخال رقم المتابعة المرسل إليك، ويمكنك بهذه الطريقة معرفة حالة البلاغ وما إذا تم اتخاذ إجراء بشأنه.

في حالة وجود استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر رقم واتساب 01111755959

البلوجرز ثروات البلوجرز حبس البلوجرز القبض على البلوجرز أم سجدة أم مكة شاكر المحظور مداهم ليلي الشبح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الزمالك

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. خالد الغندور يفجرها

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس الشيوخ

استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة من انتخابات الشيوخ بالجيزة

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة وفاء نور الدين

قطع الاشجار

دراسة: قطع الأشجار يؤدي إلى فيضانات شديدة

بالصور

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة دفع رباعي كهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

القوات المسلحة

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من منظمات المجتمع المدني

المنطقة الغربية العسكرية تنظم أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد