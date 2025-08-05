ثروات بالملايين وذهب ومخدرات وسلاح.. مشاهير بلوجرز بـ تيك توك في ورطة

قررت جهات التحقيق المختصة فى عدد من النيابات المختصة بالتحقيقات مع البلوجرز إجراء تحليل مخدرات لهم جميعها لمعرفة إذا كانوا متعاطين للممنوعات أم لا.

النيابة تطلب ثروة البلوجرز

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة المختصة بشأن المحتويات التي يقدموها على صفحاتهم في تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكشف لأرصدة حساباتهم فى البنوك ومعرفة مصادر تحويلات الأموال لهم وما إذا كانت قد دخلت من مصادر معلومة ومشروعة أم لا.

حملة تطهير تيك توك

وتقود الأجهزة الأمنية حملة تطهير على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الحفاظ على الذوق العام ومنع نشر الفيديوهات المخلة بالأداب والتصدي لظاهرة نشر الفسوق والدعارة بوسائل السوشيال ميديا.

القبض بلوجرز مشاهير

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من البلوجرز أشهرهم سوزي الأردنية وشاكر المحظور ومداهم وعلياء مناديل وأم سجدة وأم مكة ومحمد عبدالعاطي وليلي الشبح .. ومازالت هناك عشرات البلاغات تفحصها الأجهزة الأمنية مقدمة ضدهم.

خطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامةhttps://ppo.gov .eg/webcenter/portal/PPOPortal.

2 - من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة «العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» المميزة باللون الأخضر.

3 - ستظهر لك صفحتان رئيسيتان عند الدخول إلى الخدمة، الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، اختر «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.

4 - قبل تقديم البلاغ، تظهر أمامك الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، ويجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.

5 - بعد قراءة الشروط، اضغط على «موافق» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6 – يتم طلب إدخال معلومات شخصية وتفاصيل حول البلاغ.

يمكنك العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة «متابعة العرائض الإلكترونية» بإدخال رقم المتابعة المرسل إليك، ويمكنك بهذه الطريقة معرفة حالة البلاغ وما إذا تم اتخاذ إجراء بشأنه.

في حالة وجود استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكنك التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر رقم واتساب 01111755959