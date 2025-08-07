شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

مازلت قضية التيك توكر سوزي الأردنية محل اهتمام رواد السوشيال ميديا خاصة بعد صدور أمر بالقبض عليها بسبب نشر فيديوهات خادشة للحياء وتطور الأمر إلى مطالبات بالقبض على شريكها مونلي والذي ظهر برفقتها في العديد من المقاطع.

تقدّم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد التيك توكر “مونلي” صديق البلوجر سوزي الأردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وقال “محفوظ” في بلاغه إن مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية التي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه صاحبي.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/FoKTL_ynydM