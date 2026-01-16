قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
سلوت: 15 مهاجما لا يغنوني عن محمد صلاح
حوادث

صاحبي بيجيلها البيت في غيابي.. أجنبي يتهم زوجته بخيانته مع صديقه بالهرم

ندى سويفى

حرر أجنبي محضرا رسميا بقسم شرطة الهرم اتهم فيه زوجته من ذات الجنسية بخيانته مع صديقه حيث اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما واتهمها بالزنا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بتقديم أجنبي بلاغا اتهم فيه زوجته بالزنا.

وأشارت التحريات إلى أن المبلغ كان يغيب عن المنزل لفترات طويلة في عمله حتى اكتشف مؤخرا أن صديقه الذي يحمل ذات جنسيته كان يتردد على منزله في غيابه وبمواجهة زوجته اعترفت بوجود علاقة محرمة بينها وبين صديق زوجها حيث كان ينتظر مغادرته للمنزل ويذهب اليها لممارسة الرذيلة.

وأضافت التحريات أن الزوج اتهم زوجته وصديقه بالزنا فتم القبض على الزوجة وتبين عودة الصديق لبلاده وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بعد مواجهة الزوجة واعترافها بخيانة زوجها مع صديقه.

أحيل المحضر الى النيابة المختصة للتحقيق. 

