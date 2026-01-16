صاحبي بيجيلها البيت في غيابي.. أجنبي يتهم زوجته بخيانته مع صديقه بالهرم

حرر أجنبي محضرا رسميا بقسم شرطة الهرم اتهم فيه زوجته من ذات الجنسية بخيانته مع صديقه حيث اكتشف وجود علاقة غير شرعية بينهما واتهمها بالزنا.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بتقديم أجنبي بلاغا اتهم فيه زوجته بالزنا.

وأشارت التحريات إلى أن المبلغ كان يغيب عن المنزل لفترات طويلة في عمله حتى اكتشف مؤخرا أن صديقه الذي يحمل ذات جنسيته كان يتردد على منزله في غيابه وبمواجهة زوجته اعترفت بوجود علاقة محرمة بينها وبين صديق زوجها حيث كان ينتظر مغادرته للمنزل ويذهب اليها لممارسة الرذيلة.

وأضافت التحريات أن الزوج اتهم زوجته وصديقه بالزنا فتم القبض على الزوجة وتبين عودة الصديق لبلاده وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بعد مواجهة الزوجة واعترافها بخيانة زوجها مع صديقه.

أحيل المحضر الى النيابة المختصة للتحقيق.