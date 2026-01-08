تشريح جـ.ـثة أجنبي قفز من الطابق الرابع بالهرم

انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة أجنبي أنهى حياته قفزا من الطابق الرابع بمنطقة الهرم لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من التشريح.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شخص من شرفة عقار بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص العثور على جثة عاطل أجنبي الجنسية ٢٦ سنة مصابا بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وفارق الحياة فور سقوطه.

أشارت التحريات إلى أن المتوفى مريض نفسي يعاني من الوسواس القهري وأنه قفز لإنهاء حياته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.