في السماء.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

يواصل عدد كبير من المواطنين متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل الاهتمام المتزايد بحركة المعدن الأصفر داخل السوق المحلي، خاصة مع اتجاه شريحة واسعة من المتعاملين إلى شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، باعتبار الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر



شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة من الترقب في الأسواق المحلية لمتابعة تطورات الأسعار العالمية وتحركات سعر الأونصة بالدولار.

وجاءت متوسطات الأسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة، في ظل حذر واضح من جانب التجار والمستهلكين نتيجة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويواصل عيار 21 تصدر قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المصري، باعتباره الخيار الادخاري الأكثر انتشارا بين الأسر، نظرا لتوازنه بين السعر وحجم الطلب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 8390 جنيه 8330 جنيه

عيار 22 7690 جنيه 7635 جنيه

عيار 21 7340 جنيه 7290 جنيه

عيار 18 6290 جنيه 6250 جنيه

عيار 14 4895 جنيه 4860 جنيه

عيار 12 4195 جنيه 4165 جنيه

الاونصة 260915 جنيه 259135 جنيه

الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه

الأونصة بالدولار 5170.63 دولار



تأثير سعر الذهب عالميا



يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في الأسواق الدولية بشكل مباشر على السوق المحلي، ما يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية أعلى محليا في حال تجاوز الأونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية



ورغم الاستقرار الحالي، شهدت أسعار الذهب خلال الأسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.



وبحسب تحليل مؤسسة جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو أعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفورية والمستقبلية.