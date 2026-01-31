التأجيل أو الإتمام؟.. البرلمان العراقي على موعد مع اختيار رئيس الجمهورية

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الشارع العراقي والقوى السياسية تترقب جلسة البرلمان المقررة غداً لاختيار رئيس الجمهورية.

وأضافت أن السؤال الأبرز هو ما إذا كان سيتم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب، أي حوالي 220 نائباً، أم أن الجلسة ستؤجل مرة أخرى، مؤكدة أن أي تأجيل يعد خرقاً للتوقيتات الدستورية التي حددها مجلس القضاء الأعلى.

عدم اكتمال النصاب

وأكدت التميمي، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية رغدة منير ، أن الجلسة السابقة كانت قد أُرجئت بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث حضر 85 نائباً فقط، مشيرة إلى أن الأحزاب الكردية، ممثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، طلبت تأجيل الجلسة لإتمام التفاهمات بينهما قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت إلى أن الشق الثاني من الترقب يتركز على تصريحات نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، خلال لقائه بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، حيث أكد أن الاستحقاقات الدستورية المتعلقة برئاسة الوزراء شأن عراقي داخلي، وقال إن العراق يرفض أي تدخل خارجي في هذا الملف، مضيفاً أن القرار النهائي يجب أن يكون من حق العراقيين وحدهم.