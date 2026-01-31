العراق: دوي انفجارات في البلاد عقب مناورة للحرس الثوري

أفادت وكالة أنباء "نايا" العراقية، التابعة للمحور الشيعي، بأن الحرس الثوري يجري مناورات عسكرية، وسُمعت دوي انفجارات قرب مدينة خانقين العراقية. وذكرت الوكالة العراقية أن المناورات تتضمن استخدام صواريخ.

وفي وقت سابق، حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً في وقت مبكر من صباح السبت، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".



تحذير أمريكي لإيران



في وقت مبكر من صباح السبت، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة لإيران والحرس الثوري بشأن المناورات.

وبينما أقرت القيادة الأمريكية بحق إيران في العمل باحترافية في المجال الجوي والمياه الدولية، حذرت من التدخل في عمل السفن الحربية الأمريكية أو تهديدها أو المرور بجانب السفن التجارية.



