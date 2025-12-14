قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تفاصيل استعدادات الحكومة لتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI جوًا

أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك
أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك
محمد يحيي

تستعد وزارة المالية؛ خلال الأيام القلائل تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI؛ علي الصادرات الجوية داخل الموانئ والمطارات.

أرجع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات له، أسباب تطبيق تلك المنظومة بعد نجاحها في المراحل السابقة داحل الموانئ البحرية؛ معتبرًا أن تفعيلها على مستوي المطارات مطلع الشهر المقبل يساعد في خفض تكاليف وزمن الإفراج الجمركي بالإضافة لتتبع الرسائل والشحنات الجمركية لحظيًا ومرحليًا انتهاءًا بوصولها للموانئ الخارجية ودول الصادر ومن ثم الإفراج عنها نهائيا.

منظومة ACI

أضاف " أموي" أن منظومة ACI المخطط  تفعيلها أول يناير المقبل، ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين.

أشار إلي استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.

 جودة وسلامة البضائع الواردة 

أوضح أن المنظومة الجديدة تتضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية.

وعلي سياق متصل تخطط مصلحة الجمارك المصرية بتوجيه من وزارة المالية، فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج بعد تفعيل منظومة ACI بنسبة 100% على مستوي الموانئ والمطارات المختلفة.

وزارة المالية منظومة التسجيل المسبق للشحنات الصادرات الجوية الموانئ المطارات منظومة ACI

