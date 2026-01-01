المنوفية: ضبط 55 كيلو لحوم فاسدة وأكثر من 400 كرتونة مبيدات وغذاء مجهولة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا والجهات المعنية حملة تفتيشية مفاجئة ، أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد مسئول مخزن مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية لحيازته 150 كرتونة مبيدات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد مسئول مخزن مواد غذائية وضبط 250 كرتونة و 29 كجم مواد غذائية بدون مستندات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

فيما تمكنت مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع من ضبط 55 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقديمها للنيابة .

وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري مرورهم الميدانى على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .