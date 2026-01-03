وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية على مستشفى أشمون العام في ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، للاطمئنان على جاهزية المستشفى واستعداده لاستقبال المرضى خلال فترة الأعياد.

وشملت الجولة تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين خلال فترات الذروة والأعياد.

كما شملت الجولة المرور على أقسام المستشفى المختلفة، وعلى رأسها العناية المركزة، حيث تم التأكد من تسكين الحالات وعدم وجود قوائم انتظار، مع التشديد على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما تم المرور على القسطرة القلبية والأشعة المقطعية وقسم الأشعة.

وخلال المرور على قسم الأسنان والوجه والفكين، لوحظ تقديم الخدمة الطبية بصورة متميزة، وجودة عالية في مستوى الأداء، بما يعكس الجهد المبذول من الفريق الطبي بالقسم، حيث وجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة القسم وجميع العاملين به، مثمنًا دورهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وفي إطار الحرص على الانضباط ومنع التكدس، وجه وكيل الوزارة شركة الأمن بالمستشفى بضرورة تنظيم حركة الدخول والخروج، وتقليص أعداد المترددين من أهالي المرضى، بما يسهم في تقليل الزحام والحفاظ على سلامة المرضى والعاملين داخل المستشفى.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة، أن المديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية المستشفيات خلال فترة الأعياد، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين دون تأثر خلال الإجازات.

وقال إن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية والمتابعة اليومية لجميع المستشفيات للتأكد من انتظام العمل وتوافر الاحتياجات الطبية.

وقد رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد سلامة، مدير عام إدارة الطب العلاجي، وكان في استقبالهم الدكتور إبراهيم ناصر، مدير مستشفى أشمون العام.