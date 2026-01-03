قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا ، لمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بنطاق حي غرب شبين الكوم لدفع وتيرة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات للارتقاء بمستوى الخدمات، بحضور الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، فادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ،  راغب بليغ مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام. 

حيث ناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المستهدفة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي بنطاق حي غرب ، ومتابعة نسب الإنجاز بأعمال التطوير بكافة المشروعات ومنها تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين ضمن خطة المحافظة الشاملة، وكذا مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع ، شدد محافظ المنوفية على رئيس حي غرب بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة ووضع رؤى وأفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز أول بأول وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية القطاعات التنموية الخطة الاستثمارية

