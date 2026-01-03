قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة المنوفية: المبادرات الرئاسية منتظمة.. وحملات وقائية لضمان سلامة الغذاء والمياه

صحة المنوفية
صحة المنوفية
مروة فاضل

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان سلامتهم الصحية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت مديرية الصحة بالمنوفية أن جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية تعمل بصورة منتظمة ومستقرة بكافة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، دون أي معوقات.

في هذا السياق، أوضحت المديرية أن قرية دراجيل التابعة لإدارة الشهداء الصحية، والتي يبلغ عدد سكانها 24544 مواطنًا، يتم بها تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بصورة منتظمة.

وتم استهداف 14109 مواطنًا ضمن الفئات المستحقة للفحص، وأسفرت الجهود عن:

إحالة 517 مواطنًا لإجراء فحوصات متقدمة لأورام القولون، والرئة، وعنق الرحم، والبروستاتا

ثبوت 7 حالات إيجابية فقط

و247 حالة سلبية لأورام القولون، بما يعكس أهمية الكشف المبكر في الاطمئنان على صحة المواطنين

كما أكدت المديرية استمرار الدفع بفرق طبية متنقلة بصورة دائمة داخل القرية، وقد تم بالفعل تحريك فريق طبي بالناحية البحرية بقرية دراجيل خلال الأسبوع الماضي، ضمن خطة تكثيف العمل الميداني بالمبادرات الرئاسية.

وفي إطار حرص مديرية الصحة على تعزيز الجانب الوقائي وحماية صحة المواطنين، تم تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الوقائي بالمديرية تضم (مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة الأمراض المعدية)، بالتعاون مع القسم الوقائي بإدارة الشهداء الصحية، للمرور الميداني على قرية دراجيل.

وقام فريق مراقبة الأغذية بتنفيذ حملة موسعة على محلات تداول الأغذية، حيث تم:

المرور على عدد 17 منشأة غذائية

تحرير عدد 13 محضر مخالفة طبقًا للقرار 96 لسنة 1967

تحرير عدد 13 محضر مخالفة طبقًا للقرار 97 لسنة 1967

سحب عدد 6 عينات أغذية مختلفة للفحص

إعداد عدد 12 مذكرة غلق إداري للمنشآت غير الملتزمة

وجاءت نتائج عينات الأغذية مطابقة للمواصفات القياسية.

كما قام فريق صحة البيئة بمتابعة جودة المياه وصحة البيئة بسحب: عدد 2 عينة مياه طرد من محطة مياه دراجيل البلد ومحطة دراجيل الوحدة، وعدد 2 عينة مياه من شبكة المياه بالقرية

وأثبتت نتائج التحاليل أن جميع عينات المياه مطابقة وصالحة للاستخدام الآدمي.

وشملت الجولة المرور على أعمال مكافحة الأمراض المعدية بالوحدة الصحية، حيث تبين استكمال جميع التقصيات والإجراءات الوقائية وفقًا للتعليمات والضوابط المعتمدة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة، أن المديرية تعمل وفق محورين متوازيين؛ أولهما ضبط الأداء الوقائي والرقابة على الغذاء والمياه، وثانيهما توسيع نطاق المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن جميع الوحدات الصحية على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع الاستمرار في تحريك الفرق الطبية المتنقلة خاصة بالقرى ذات الكثافات السكانية، لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن في مكانه، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة.

