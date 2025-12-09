خالد أبو بكر: محمد صلاح فخر العرب.. والمصريون يقدرون إنجازاته ويقفون خلفه

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ محمد صلاح فخر العرب، مضيفًا أن ما حققه اللاعب لم يحققه أي مصري خلال المائة سنة الماضية، سواء في الرياضة أو المجالات الأخرى.



وأوضح أبو بكر أن شخصية صلاح تعتبر من أكثر الشخصيات شهرة في أوروبا، إلى جانب الدكتور مجدي يعقوب، معترفًا بأن كرة القدم تمتلك جمهورًا أوسع من المجالات العلمية، ما زاد من تأثير صلاح وشهرته.



وتناول أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أزمة صلاح مع المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن تصريحات اللاعب بعد إحدى المباريات، نتيجة جلوسه على دكة البدلاء، أخرجته عن المبدأ المطلوب في مثل هذه المواقف.



وأكد أبو بكر أن مثل هذه التصريحات يجب ألا تخرج عن اللاعبين حتى لا تخل بحسابات الجهاز الفني أو تزعج بقية اللاعبين، ما دفع إدارة ليفربول لاتخاذ قرار بعدم إدراج صلاح في قائمة المباريات القادمة.



وأوضح أبو بكر أن مستقبل صلاح مع الفريق أصبح محط تساؤل الجماهير، متسائلًا عن مسار اللاعب القادم واحتمالات انتقاله أو بقائه في ليفربول.



وواصل، أن المصريين يقدرون إنجازات محمد صلاح ويقفون خلفه، مؤكدًا أن أي مساس بما أنجزه أو بشخصه يعني مساسًا بكل مصر، نظرًا لما قدمه من إنجازات للكرة المصرية ولسمعة اللاعبين المصريين في العالم