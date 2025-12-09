محمد عراقي يكشف أسباب استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول وإنتر ميلان

قال الناقد الرياضي محمد عراقي، رئيس تحرير برنامج كورة كل يوم، إن استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول وإنتر ميلان جاء ضمن خطة إدارة النادي للتحكم في مستقبل اللاعب، مؤكدًا أن صلاح كان على علم مسبق بهذا القرار قبل اتخاذه رسميًا.

صلاح كان مستعدًا للقرار

وأوضح عراقي أن محمد صلاح كان يعرف مسبقًا أنه مستبعد من الرحلة إلى إيطاليا، وكان على تواصل دائم مع إدارة النادي، مشيرًا إلى أن ليفربول يتعامل بمنطق تجاري بحت وليس بعواطف، وأنهم مدركون أن عقد صلاح متبق عليه سنة ونصف فقط.

الضغط المالي وإمكانية الانتقال الحر

وأشار عراقي إلى أن إدارة ليفربول تعلم أن القيمة المالية التي يمكن الحصول عليها عند بيع صلاح الآن أقل من قيمته الفعلية، وفي نفس الوقت بعد انتهاء عقده بسنة أو سنة ونصف، سيصبح لاعبًا حرًا ويمكنه الانتقال لأي ناد دون استفادة مالية للنادي، وهو ما ترغب إدارة ليفربول في تفاديه.

اهتمام الأندية السعودية ورغبة النادي في التعويض

وأضاف عراقي أن هناك أندية سعودية عرضت أكثر من 120 مليون يورو للتعاقد مع صلاح، وهو ما يجعل رغبة ليفربول في دفع جزء من القرار وإجبار اللاعب على الرحيل، لضمان تعويض مالي مناسب عن اللاعب الذي تم شراؤه سابقًا بمبالغ ضخمة.

صلاح يرغب في كتابة التاريخ

وأكد عراقي أن محمد صلاح كان يسعى للاستمرار مع ليفربول لتحقيق الإنجازات التاريخية، بينما إدارة النادي كانت تميل لقبول أي عرض مالي، ما خلق توترًا بين اللاعب ورغبة الإدارة في السيطرة على موقف الانتقالات.