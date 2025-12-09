كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد أزمته الأخيره مع ناديه، قائلا: ندعم صلاح حتى يكون في حالة نفسية جيدة ومينفعش بعد فترة من الزمن يكون التعامل كده.

وتابع صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح رمز كبير وكابتن منتخب مصر وكلنا ندعمه من أجل الرجوع للمنتخب الذي بدأ معسكره يوم 15.



وأكد الوزير، أنه يتواصل مع صلاح وداعم له وواخد باله مما يحدث وهذا الدور الطبيعي، والكرة مزاج لينا جميعًا وإن شاء الله يكون في خطة للي جاي.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: تحدثت مع صلاح ومع العائلة وكل حاجة تتقال في وقتها، إحنا داعمين ليك يا صلاح وهو فتح الطموح لكل طفل ولكل من يمارس الرياضة ونقولك متشكرين على اللي حققته ولسه قدامك كتير .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن مصر أبطال عالم في ألعاب كتير فردية وفي إنجازات متعددة وعاوزين نحافظ عليها، والألعاب الجماعية خدت طريقها في هذا الشأن.