أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد

فتح الإعلامي أحمد موسى، النار على المنظومة الرياضية المصرية بعد الفشل الذريع في بطولة كأس العرب والخسارة المذلة بثلاثية أمام الأردن، قائلا: منتخب تعيان شوية مكسحين، ومفيش كورة ولا منتخب ولا مدرب ولا ولاعيبة ولا في منظومة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إحنا منتخب مصر نطلع من الدور الأول ليه، الناس النهارده كانت عاوزه تروح الدور الثاني.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: محدش شاف غضب الناس ولا ايه، طيب شوفتوا منتخب العراق وفلسطين وسوريا والسعودية بيلعبوا إزاي؟، بيلعبوا كورة بجد ومش هتكلم على منتخب المغرب لأن عندهم منظومة بجد.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، ان : الفلوس بتترمي وفروها لحد ما يكون عندنا كورة ورياضة بجد، يعني أيه زي البعثة ما راحت رجعت، يا ريتهم ما راحوا، ده أنا عندي أمم أفريقيا بعد كام يوم، وكأس العالم في يونيو المقبل.