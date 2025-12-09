ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟

يبدو أن العلاقة تتأزم بين إدارة ليفربول ونجم الفريق محمد صلاح، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها طريقة التعامل معه وإجلاسه على دكة البدلاء بعد ما حققه للفريق.

جدير بالذكر أن محمد صلاح لعب شوطاً واحداً فقط مع ليفربول خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي كان أمام سندرلاند عندما تعادل الفريق بهدف لمثله.

تصريحات محمد صلاح

بعد التعادل المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه في تصريحات نارية، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب آرني سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

وقرر ليفربول إبعاد ثالث هدافيه التاريخيين من القائمة التي سافرت لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك عقاباً له على تصريحاته النارية تجاه النادي والمدرب آرني سلوت.

ليفربول يهدد محمد صلاح

جاء الرد سريعا من إدارة ليفربول والمدرب الهولندي أرني سلوت باستبعاد النجم المصري من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، مع إمكانية استبعاده أمام برايتون في الجولة القادمة من الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر أن الجولة القادمة من الدوري الانجليزي ستكون الأخيرة للاعبين الأفارقة المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2025 قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

وهدد ليفربول الإنجليزي صلاح من تحقيق "أمنيته الأخيرة" بتوديع جماهير النادي على ملعب "أنفيلد"، وذلك بعد تصريحاته الغاضبة التي أدلى بها عقب التعادل مع ليدز 3-3 والتي أشار خلالها إلى وجود شخص ما يريد إبعاده عن النادي.

وقال موقع "ليفربول.كوم" المهتم بأخبار النادي الأحمر يوم الاثنين: من المحتمل أن يكون محمد صلاح قد لعب آخر مبارياته مع النادي الآن، إذ يبدو أن إدارة ليفربول ستبعده عن المباراة القادمة أمام برايتون وذلك قبل سفره إلى المغرب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر.