خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي الاستراتيجي، إن إيران في المرحلة الراهنة ستكون ردودها وجودية وستستخدم كل ما تملكه من قوة، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير المجتمع الإسرائيلي، وليس دولة إسرائيل فقط.

القوة والكفاءة العملياتية

وأكد محيي الدين، خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن التحشيد العسكري الأمريكي في المنطقة خلال الساعات الماضية، بهذه القوة والكفاءة العملياتية، لا يعد استعراضًا للقوة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى في العالم، لا تحتاج لاستعراض قدراتها، لكن التحرك الحالي يختلف عن المرات السابقة في حرب الـ12 يوم، من حيث القوة والتخطيط الاستراتيجي.

مجموعة حاملات الطائرات

وأوضح أن مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليًا في محيط البحر العربي وبحر عمان تتكون من ست قطع بحرية حربية، بالإضافة إلى أربع قطع بحرية شرق المتوسط لأغراض الدفاع الجوي والصاروخي ضد الصواريخ الإيرانية، وقطعتين في البحر الأحمر، وواحدة رست مؤخرًا في ميناء إيلات الإسرائيلي.

التفاوض مع الإيرانيين

وأشار إلى أن حديث الرئيس الأمريكي عن التفاوض مع الإيرانيين يهدف إلى فتح الباب أمام الدول الإقليمية التي قد تتأثر بالضربة المحتملة على النظام الإيراني، مؤكدًا أن الوضع الحالي مختلف عن الضربات السابقة، وأن النظام الإيراني على وعي تام بأن أي ضربة محتملة تستهدف بنية النظام الحاكم، وقد تؤدي إلى تفكك إيران أو الدخول في مرحلة الفوضى، تشمل انشقاقات عسكرية داخل النظام ومحاولات انفصال من قبل بعض الجماعات مثل البلوش والأكراد والعرب في الجنوب.

الرد الإيراني في هذا الصراع

وشدد العميد محيي الدين على أن الرد الإيراني في هذا الصراع الضخم سيكون وجوديًا، موضحًا أن إيران تملك القوة اللازمة للرد بشكل قد يهدد المجتمع الإسرائيلي بالكامل. وذكر أن ضربات إيران القوية على إسرائيل في حرب الـ12 يوم كانت السبب في طلب تل أبيب وواشنطن إيقاف الحرب عبر وسطاء، وليس إيران نفسها.