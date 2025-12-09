بدون صلاح.. ليفربول في ضيافة إنتر بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى ملعب جوزيبي مياتزا الذي يحتضن قمة كبرى بين إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابع القوة والإثارة نظرًا لوضع الفريقين في المجموعة.

ويخوض إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية في البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يطمح ليفربول إلى تصحيح المسار الأوروبي واستعادة توازنه، بعدما جمع 9 نقاط فقط من 3 انتصارات وتلقى هزيمتين، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من ضغط الجماهير على المدرب آرني سلوت.

وشهدت قائمة ليفربول التي أعلنها سلوت لمواجهة إنتر غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح، في استمرار للأزمة التي اندلعت بعد تصريحاته الأخيرة ضد المدرب وإدارة النادي عقب لقاء ليدز يونايتد.

وجاء الاستبعاد بقرار مشترك بين المدرب والإدارة، ليُستكمل مسلسل تهميش اللاعب في الفترة الماضية، حيث لم يشارك أساسيًا في آخر 3 مباريات.

وجاءت قائمة ليفربول للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون، مامارداشفيلي،

وودمان

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، جوميز، لاكي، برادلي، كيركيز، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافينبيرخ، ماك أليستر، جونز، نيوني.

خطالهجوم: إيزاك، فيرتز، إيكتيكي، نجوموها.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لليفربول تحت قيادة سلوت، خاصة في ظل الانقسامات التي يعيشها الفريق، بينما يسعى إنتر لاستغلال الحالة الفنية المتذبذبة للضيف الإنجليزي لحسم نقاط القمة وحجز موقع مميز في جدول المجموعة.