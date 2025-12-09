قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون صلاح.. ليفربول في ضيافة إنتر بدوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

تتجه الأنظار، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى ملعب جوزيبي مياتزا الذي يحتضن قمة كبرى بين إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابع القوة والإثارة نظرًا لوضع الفريقين في المجموعة.

ويخوض إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية في البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يطمح ليفربول إلى تصحيح المسار الأوروبي واستعادة توازنه، بعدما جمع 9 نقاط فقط من 3 انتصارات وتلقى هزيمتين، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من ضغط الجماهير على المدرب آرني سلوت.

وشهدت قائمة ليفربول التي أعلنها سلوت لمواجهة إنتر غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح، في استمرار للأزمة التي اندلعت بعد تصريحاته الأخيرة ضد المدرب وإدارة النادي عقب لقاء ليدز يونايتد.

وجاء الاستبعاد بقرار مشترك بين المدرب والإدارة، ليُستكمل مسلسل تهميش اللاعب في الفترة الماضية، حيث لم يشارك أساسيًا في آخر 3 مباريات.

وجاءت قائمة ليفربول للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون، مامارداشفيلي،
وودمان

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، جوميز، لاكي، برادلي، كيركيز، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافينبيرخ، ماك أليستر، جونز، نيوني.

خطالهجوم: إيزاك، فيرتز، إيكتيكي، نجوموها.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لليفربول تحت قيادة سلوت، خاصة في ظل الانقسامات التي يعيشها الفريق، بينما يسعى إنتر لاستغلال الحالة الفنية المتذبذبة للضيف الإنجليزي لحسم نقاط القمة وحجز موقع مميز في جدول المجموعة.

ليفربول محمد صلاح صلاح إنتر دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الكونغو الديمقراطية: مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو

مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو بالكونغو

مرصد كوبرنيكوس

مرصد كوبرنيكوس: 2025 في طريقه ليصبح ثاني أدفأ عام مُسجل على الإطلاق

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد