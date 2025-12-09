قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولا الأفلام.. تحريات المباحث: فقدت وعيها بالطريق فانتهت بالفراش مع غريب
لثقتها في قدراتنا.. كامل الوزير: شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 بمصر
سحب رعدية وأمطار قوية.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعم وثقة مطلقة.. مكالمة نارية بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد أزمة ليفربول

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
إسلام مقلد

كشفت مصادر داخل منتخب مصر عن تفاصيل مكالمة خاصة جمعت حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب، وذلك على خلفية حالة الجدل المتصاعدة حول غيابه الأخير عن مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب المصادر، حرص حسام حسن على توجيه رسالة دعم قوية لصلاح، مؤكدًا له أنه يظل رمزًا كبيرًا لكرة القدم المصرية، وأن مكانته داخل المنتخب لم تتأثر بأي ظروف يمر بها خلال الفترة الحالية. 

الثقة المطلقة في محمد صلاح

وشدد حسام حسن خلال حديثه مع نجم ليفربول على ثقته المطلقة في شخصية صلاح المهنية وقدرته على تجاوز أي أزمة، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه من عقلية احترافية يُعد نقطة قوة تجعله دائمًا قادرًا على العودة إلى مستواه المعروف بسرعة.

 

وجود محمد صلاح

وأكد حسام حسن أن جميع الآمال داخل الجهاز الفني والجماهير المصرية تتعلق بوجود محمد صلاح في البطولة القارية المقبلة، إلى جانب باقي عناصر المنتخب، بهدف تقديم أداء قوي والمنافسة الجادة على لقب كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025. 

وأوضح المدير الفني أن المنتخب يستعد لخوض البطولة بطموحات كبيرة، وأن صلاح يمثل ركيزة أساسية لهذا المشروع.

انضمام محمد صلاح للمنتخب

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب يوم 15 ديسمبر الجاري، قبل مواجهة نيجيريا الودية المقررة في 16 من الشهر ذاته على ستاد القاهرة، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرًا لاختبار جاهزية اللاعبين وحسم العديد من المراكز قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

ترشيحاتنا

عبد الرحيم حسن: اللواء محب حبشي محافظ بدرجة إنسان

عبد الرحيم حسن: اللواء محب حبشي محافظ بدرجة إنسان

معرض أثاث

معرض أثاث مجاني للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ | صور

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يعلن الجاهزية لإعادة انتخابات النواب في الدوائر الثلاثة

بالصور

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد