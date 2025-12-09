دعم وثقة مطلقة.. مكالمة نارية بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد أزمة ليفربول

كشفت مصادر داخل منتخب مصر عن تفاصيل مكالمة خاصة جمعت حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب، وذلك على خلفية حالة الجدل المتصاعدة حول غيابه الأخير عن مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب المصادر، حرص حسام حسن على توجيه رسالة دعم قوية لصلاح، مؤكدًا له أنه يظل رمزًا كبيرًا لكرة القدم المصرية، وأن مكانته داخل المنتخب لم تتأثر بأي ظروف يمر بها خلال الفترة الحالية.

الثقة المطلقة في محمد صلاح

وشدد حسام حسن خلال حديثه مع نجم ليفربول على ثقته المطلقة في شخصية صلاح المهنية وقدرته على تجاوز أي أزمة، مشيرًا إلى أن ما يمتلكه من عقلية احترافية يُعد نقطة قوة تجعله دائمًا قادرًا على العودة إلى مستواه المعروف بسرعة.

وجود محمد صلاح

وأكد حسام حسن أن جميع الآمال داخل الجهاز الفني والجماهير المصرية تتعلق بوجود محمد صلاح في البطولة القارية المقبلة، إلى جانب باقي عناصر المنتخب، بهدف تقديم أداء قوي والمنافسة الجادة على لقب كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وأوضح المدير الفني أن المنتخب يستعد لخوض البطولة بطموحات كبيرة، وأن صلاح يمثل ركيزة أساسية لهذا المشروع.

انضمام محمد صلاح للمنتخب

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب يوم 15 ديسمبر الجاري، قبل مواجهة نيجيريا الودية المقررة في 16 من الشهر ذاته على ستاد القاهرة، وهي المباراة التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرًا لاختبار جاهزية اللاعبين وحسم العديد من المراكز قبل انطلاق البطولة الأفريقية.