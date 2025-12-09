محمد صلاح أسطورة وجماهير ليفربول وراه.. مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكشف التفاصيل

أكد صلاح الدين الخشيني، المدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن أكثر من 90% من جماهير ليفربول داعمين بشكل كبير لمحمد صلاح في أزمته الأخيرة، مشيرا إلى أنه يشعر الكثيرون بالاستياء من قرارات المدير الفني للفريق سلوت.

وقال صلاح الدين الخشيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تصريحات محمد صلاح جاءت في وقتها، خاصة أن محمد صلاح من حقه التعبير عن الظلم الذي يشعر به داخل صفوف ليفربول.

وتابع المدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الأنباء التي وردت بأنه سيكون هناك فعاليات لدعم المثليين في كأس العالم، هي أنباء سياسية، خاصة ان العرب والمسلمين لهم مبادئهم الخاصة التي يجب أن يتم إحترامها.