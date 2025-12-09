ماذا قال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن أزمة صلاح مع ليفربول؟

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، استعداده التام للتعامل مع الانتقادات والشائعات التي تحيط بمستقبله مع الفريق، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال ألونسو: "مواجهة مانشستر سيتي تمثل فرصة للتقدم، والجمهور يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة. نحن مستعدون ذهنيًا، والجميع مقتنع بقدرتنا على تحقيق الفوز. يجب أن نلعب بإيقاع عالٍ وكثافة، وهذا أمر لا جدال فيه".

وأضاف المدرب الإسباني: "بعد مباراة سيلتا فيجو، استخلصنا الدروس وركزنا فقط على مواجهة السيتي. الضغط جزء من عملنا هنا، وعندما تتولى تدريب ريال مدريد يجب أن تكون مستعدًا لكل السيناريوهات، سواء الشائعات أو التحديات. تركيزي كله على الملعب وعلى ما أستطيع التحكم فيه".

وعن الشائعات المتعلقة بتعيينه لتدريب ليفربول، رد قائلاً: "أنا متواجد حاليًا في ريال مدريد، وهذا هو المكان الذي أرغب فيه. مانشستر سيتي فريق قوي، يقوده بيب جوارديولا ويضم عناصر مميزة، وسيكون خصمًا صعبًا للغاية".

وتطرق ألونسو أيضًا لموقف لاعبه فينيسيوس، مؤكدًا أن قرارات التبديل كانت لحظية، وقال: "إذا شعرت أن القرار صائب، لن أتردد في اتخاذه مرة أخرى. تدريب ريال مدريد يتطلب التأقلم مع الظروف المختلفة، والمهم هو مواجهة التحديات خطوة بخطوة والعمل على تغيير مجرى الأمور لتحقيق النتائج المطلوبة".