يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
مش عيب | رد مثير من أحمد فلوكس على شائعات إقامته في السعودية
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل
مصرع 17 قتيلاً في حريق مأساوي بـ جاكرتا وسلطات إندونيسيا تأمر بالتحقيق
إسرائيل تعيد فتح معبر حدودي مع الأردن لعبور المساعدات لغزة
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا قال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن أزمة صلاح مع ليفربول؟

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
إسراء أشرف

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، استعداده التام للتعامل مع الانتقادات والشائعات التي تحيط بمستقبله مع الفريق، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال ألونسو: "مواجهة مانشستر سيتي تمثل فرصة للتقدم، والجمهور يدرك جيدًا أهمية هذه المباراة. نحن مستعدون ذهنيًا، والجميع مقتنع بقدرتنا على تحقيق الفوز. يجب أن نلعب بإيقاع عالٍ وكثافة، وهذا أمر لا جدال فيه".

وأضاف المدرب الإسباني: "بعد مباراة سيلتا فيجو، استخلصنا الدروس وركزنا فقط على مواجهة السيتي. الضغط جزء من عملنا هنا، وعندما تتولى تدريب ريال مدريد يجب أن تكون مستعدًا لكل السيناريوهات، سواء الشائعات أو التحديات. تركيزي كله على الملعب وعلى ما أستطيع التحكم فيه".

وعن الشائعات المتعلقة بتعيينه لتدريب ليفربول، رد قائلاً: "أنا متواجد حاليًا في ريال مدريد، وهذا هو المكان الذي أرغب فيه. مانشستر سيتي فريق قوي، يقوده بيب جوارديولا ويضم عناصر مميزة، وسيكون خصمًا صعبًا للغاية".

وتطرق ألونسو أيضًا لموقف لاعبه فينيسيوس، مؤكدًا أن قرارات التبديل كانت لحظية، وقال: "إذا شعرت أن القرار صائب، لن أتردد في اتخاذه مرة أخرى. تدريب ريال مدريد يتطلب التأقلم مع الظروف المختلفة، والمهم هو مواجهة التحديات خطوة بخطوة والعمل على تغيير مجرى الأمور لتحقيق النتائج المطلوبة".

تشابي ألونسو ألونسو محمد صلاح صلاح ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ليفربول

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب

اكسبوتك تمنح درع تقدير لرئيس الشركة القابضة للمياه لدوره في إنجاح المعرض الدولي IWWI 2025

محاصيل زراعية- صورة أرشيفية

67 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الغذاء والحاصلات الزراعية خلال 10سنوات

جانب من ورشة العمل

«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

تشعرك بالدفء.. طريقة شوربة الفطر بالرافيولي

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

