خيبة أمل.. خالد أبو بكر يعلق على هزيمة مصر بثلاثية أمام الأردن

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب بعد تقديم أداء باهت وسيء للغاية والهزيمة على يد الأردن بثلاثية نظيفة .



وقال خالد ابو بكر في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار :" دي خيبة أمل لمنتخب مصر ومكنتش متوقع إننا نتغلب بثلاثية في مباراة الأردن في كأس العرب ".

وتابع خالد أبو بكر :" عدد كبير من المصريين مزاجهم يتغير بسبب أداء منتخب مصر".



واكمل خالد ابو بكر :" لازم الناس تقعد وتفكر لمصلحة مين حرقة دم المصريين وتقديم اداء سيء من منتخب مصر ".



ولفت خالد أبو بكر :" النتائج السلبية التي يقدمها منتخب مصر لن تحقق أي نتائج إيجابية في بطولة افريقيا وكأس العالم "، مضيفا:" الناس زعلانة بسبب اداء منتخب مصر ولازم نلاقي حلول لهذا الأداء السي ".

