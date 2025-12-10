قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
اقتصاد

12.4 مليون جنيه حصيلة طرح ملعب وكافيتريا وبيع محال تجارية في مدينة بدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

حقق جهاز تنمية مدينة بدر حصيلة مالية قدرها 12.4 مليون جنيه من طرح الملعب والكافيتريا بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة سبع سنوات بالحي الخامس – منطقة الياسمين، إلى جانب بيع عدد (2) محل تجاري بالسوق التجاري الكبير في الحي السادس، وذلك من خلال جلسة مزاد علني شهدت إقبالًا مميزًا.

وأكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز المدينة، أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة للمواطنين وخلق فرص استثمارية جاذبة داخل مدينة بدر.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل المدينة وما تشهده من تنمية متسارعة.

من جانبه، أوضح المحاسب بسيوني غلوش، نائب رئيس الجهاز للشؤون المالية والإدارية والعقارية، أن مدينة بدر أصبحت وجهة استثمارية واعدة، مؤكداً حرص الجهاز على جذب الاستثمارات الجادة فقط، والتي تدعم احتياجات سكان المدينة وتخدم المخطط العام للتنمية.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدينة مقبلة على طفرة حقيقية في مستوى الخدمات التجارية.

الملعب الإسكان مدينه بدر

