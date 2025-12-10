12.4 مليون جنيه حصيلة طرح ملعب وكافيتريا وبيع محال تجارية في مدينة بدر

حقق جهاز تنمية مدينة بدر حصيلة مالية قدرها 12.4 مليون جنيه من طرح الملعب والكافيتريا بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة سبع سنوات بالحي الخامس – منطقة الياسمين، إلى جانب بيع عدد (2) محل تجاري بالسوق التجاري الكبير في الحي السادس، وذلك من خلال جلسة مزاد علني شهدت إقبالًا مميزًا.

وأكد المهندس السيد أمين، رئيس جهاز المدينة، أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الخدمية والتجارية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في توفير خدمات متكاملة للمواطنين وخلق فرص استثمارية جاذبة داخل مدينة بدر.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل المدينة وما تشهده من تنمية متسارعة.

من جانبه، أوضح المحاسب بسيوني غلوش، نائب رئيس الجهاز للشؤون المالية والإدارية والعقارية، أن مدينة بدر أصبحت وجهة استثمارية واعدة، مؤكداً حرص الجهاز على جذب الاستثمارات الجادة فقط، والتي تدعم احتياجات سكان المدينة وتخدم المخطط العام للتنمية.

وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدينة مقبلة على طفرة حقيقية في مستوى الخدمات التجارية.