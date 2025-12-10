جهاز العبور الجديدة يواصل سلسلة حملاته ضد المنشآت المخالفة

شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لغلق عدد من المنشآت المخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.

وجاءت الحملة بقيادة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز ومعاون رئيس الجهاز والمشرف العام على التنمية ومدير الأمن، وبتأمين كامل من شرطة التعمير،

حيث أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية شملت:

• غلق وتشميع 3 قاعات أفراح.

• غلق وتشميع 3 مخازن.

• غلق وتشميع مطعم واحد.

كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة دون استجابة من أصحابها.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متواصلة للتعامل الحازم مع أي صور للبناء العشوائي أو الأنشطة غير المصرح بها، مشدداً على تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع محاولات فرض الأمر الواقع. وأضاف أن الجهاز لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة غير معتمدة أو مخالفة لطبيعة الاستخدام المخصص.

وشدد رئيس الجهاز على أن إقامة أنشطة تجارية أو قاعات افراح غير مصرح بها يُعد مخالفة صارخة للقانون، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل مع هذه المخالفات بكل قوة من خلال الإزالة الفورية والغلق ورفع المرافق.

واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ في حملاته لضبط النمو العمراني والقضاء على جميع أشكال التعديات، وذلك وفق استراتيجية تستهدف:

الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة. وترسيخ سيادة القانون ومنع المخالفات بكافة صورها.

وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها مستمرة في تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة بما يضمن بيئة حضرية منظمة وآمنة.