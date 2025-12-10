رئيس جهاز العلمين الجديدة يعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع ديارنا

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروع "ديارنا" بحضور الدكتور مهندس مصطفى النجدي نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد السيد والمهندس أحمد رمضان من إدارة التنفيذ، والعميد أحمد شهبة مدير عام الأمن.

ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، مؤكدًا على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والعمل وفق برامج زمنية مضغوطة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

ويشمل المشروع إجمالي عدد 157 عمارة سكنية للإسكان المتوسط، ما يعكس الأهمية الكبيرة للمشروع في توفير وحدات سكنية بجودة عالية.

كما وجه رئيس الجهاز بضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال وتذليل جميع العقبات أمام فرق العمل لضمان إنجاز المشروع بكفاءة وجودة عالية.

كاشفا ان تلك الخطوة تأتى في إطار تعليمات معالي دولة رئيس الوزراء وتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على متابعة مشروعات الإسكان المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدن الجديدة.