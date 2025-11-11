إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتألقت إيمان العاصي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية سوت باللون الأسود، كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إيمان العاصي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وتشارك إيمان العاصي مسلسلها "قسمة العدل" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وتدور في إطار اجتماعي أسري.

يتناول المسلسل من خلال شخصية إيمان العاصي واحدة من صور القمع والظلم التي قد تتعرض لها الفتيات والسيدات نتيجة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

ويشارك في بطولة مسلسل قسمة العدل إلى جانب إيمان العاصي كل من رشدي الشامي، عابد عناني.

كان آخر أعمال ايمان العاصي، هو مسلسل برغم القانون من بطولتها الي جانب هاني عادل وفرح يوسف ومحمد القس.