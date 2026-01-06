قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تتوقع دورًا محوريًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي في تشكيل بيئة العمل خلال 2026

أشارت جوجل في تقرير «اتجاهات وكلاء الذكاء الاصطناعي 2026» إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيساهمون في نقل جزء كبير من عبء المهام التنفيذية الروتينية عن الموظفين، ليتمكنوا من التركيز على الأعمال الاستراتيجية ذات القيمة الأعلى. 

وبحسب أمثلة أوردها التقرير، تعتمد شركات مثل Telus وسوزانو بالفعل على وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنماذج Gemini لترجمة الأسئلة إلى استعلامات بيانات، ما أدى إلى تقليص زمن إنجاز بعض المهام من ساعات إلى دقائق، وتوفير عشرات الدقائق في كل تفاعل مع الوكلاء. 

«مسارات عمل وكيلية» تصبح جزءًا أساسيًا

تتوقع جوجل أن تصبح «مسارات العمل الوكيلية» Agentic Workflows جزءًا محوريًا من العمليات داخل الشركات، حيث يتعاون أكثر من وكيل ذكاء اصطناعي داخل النظام لتنفيذ عمليات متعددة المراحل من البداية إلى النهاية. 

ويذكر التقرير مثال تعاون Google Cloud مع Salesforce على تطوير بروتوكول Agent2Agent (A2A)، الذي يسمح لوكلاء من منصات مختلفة بالتنسيق فيما بينهم، بما يمهّد لبيئة أعمال تعتمد على منظومات وكلاء مترابطة بدل الاعتماد على أدوات منفصلة. 

تجارب «كونسيرج» مخصصة للعملاء 

ترى جوجل أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيسهمون في إنهاء حقبة روبوتات الدردشة النصية الجامدة، واستبدالها بتجارب «كونسيرج» رقمية تقدم خدمة مخصصة استباقية للعملاء. 

ويشير التقرير إلى حالة شركة Danfoss التي تعتمد وكلاء ذكاء اصطناعي لمعالجة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، حيث يجري أتمتة 80% من القرارات المعاملاتية وتقليص متوسط زمن الرد من 42 ساعة إلى زمن شبه فوري، ما يرفع مستوى رضا العملاء وكفاءة فرق خدمة العملاء. 

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتولون أكثر مهام 

في مجال الأمن السيبراني، تتوقع جوجل أن يصبح عام 2026 نقطة تحوّل في تولّي وكلاء الذكاء الاصطناعي المهام الأكثر إنهاكًا، مثل فرز التنبيهات الأمنية والتحقيق الأولي في الحوادث، ما يخفف العبء عن فرق الأمن. 

ويهدف هذا التحول إلى إتاحة وقت أكبر للمحللين البشريين للتركيز على ملاحقة التهديدات المتقدمة ووضع استراتيجيات دفاعية جديدة، بينما يتكفّل الوكلاء بمهام المتابعة الروتينية وجمع الأدلة وتحليلها الأولي. 

الاستثمار في «قوى عاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي»

تؤكد جوجل أن تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على نشر الأدوات التقنية، بل يتطلب كذلك بناء «قوى عاملة جاهزة للذكاء الاصطناعي» عبر برامج تدريب مستمرة ومحو أمية رقمية متقدمة داخل المؤسسات. 
ويشير التقرير إلى أن الشركات الرائدة ستتجه في 2026 إلى مضاعفة الاستثمار في تدريب الموظفين على تصميم مسارات عمل تعتمد على الوكلاء، وفهم حدود قدراتهم، والإشراف البشري الفعال عليهم، باعتبار ذلك عاملًا حاسمًا لتحقيق قيمة أعمال ملموسة من هذه التقنيات.

