منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة.. إل جي تقدم أخف كمبيوتر محمول في العالم

إل جي تقدم أخف كمبيوتر محمول في العالم
إل جي تقدم أخف كمبيوتر محمول في العالم
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة إل جي LG، عن تشكيلة حواسيب Gram لعام 2026 قبل انطلاق معرض CES 2026، مؤكدة استمرارها في التركيز على السمة الأبرز لهذه السلسلة، وهي التصاميم فائقة الخفة، إلا أن الجيل الجديد لا يكتفي بخفة الوزن، بل يولي اهتماما أكبر بمتانة الهيكل ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مادة جديدة لتعزيز الخفة والمتانة

أبرز التغييرات في السلسلة الجديدة هو اعتماد مادة Aerominum، وهي سبيكة جديدة من المغنيسيوم والألومنيوم تم تطويرها باستخدام تقنيات مستوحاة من صناعة الطيران. 

ووفقا لـ إل جي، تساهم هذه المادة في تقليل الوزن مع تعزيز الصلابة الهيكلية للجهاز، إضافة إلى تحسين مقاومة الخدوش، كما أشارت الشركة إلى أن عددا من الطرازات اجتاز اختبارات المتانة وفق المعايير العسكرية.

دور أكبر للذكاء الاصطناعي

يحظى الذكاء الاصطناعي بحضور أوضح في تشكيلة 2026، حيث تندرج بعض الطرازات ضمن فئة Microsoft Copilot+ PCs. 

وتعتمد إل جي ما تصفه بنهج “الذكاء الاصطناعي المزدوج”، الذي يجمع بين المعالجة المحلية على الجهاز والاعتماد على خدمات سحابية.

ويعمل مساعد إل جي الخاص gram chat باستخدام نموذج اللغة الصغير EXAONE 3.5 (sLLM)، وهو مصمم للعمل حتى دون اتصال بالإنترنت، مع تركيزه على مهام الإنتاجية اليومية والأعمال الإبداعية.

إل جي تكشف عن سلسلة حواسيب Gram لعام 2026 بوزن أخف وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة

تحسينات على الاتصال ومشاركة المحتوى

كما قامت إل جي بتحديث ميزة gram Link لتعزيز الاتصال بين حواسيب Gram والأجهزة الأخرى. وتدعم الميزة الآن مشاركة الملفات وعكس الشاشة بسهولة بين الهواتف العاملة بنظامي Android وiOS، إضافة إلى أجهزة webOS مثل أجهزة التلفاز والشاشات من إل جي.

خيارات متعددة بمقاسات مختلفة

تشمل التشكيلة الجديدة عدة طرازات، من بينها:

- طراز LG gram Pro AI بمقاسي 17 و16 بوصة

- طراز gram Pro 360 AI بقياس 16 بوصة

- طراز gram AI بقياسي 14 و15 بوصة

- طراز gram Book AI

أخف حاسوب 17 بوصة بمعالج رسومي منفصل

ومن بين أبرز الطرازات، يأتي LG gram Pro AI 17 (17Z90UR) المخصص حصريا لسوق أمريكا الشمالية. 

وتؤكد إل جي أنه أخف حاسوب محمول بقياس 17 بوصة مزود ببطاقة رسومية منفصلة، حيث يأتي ببطاقة NVIDIA GeForce RTX 5050 وشاشة LCD بدقة 2560×1600 بكسل، ضمن هيكل أقرب في حجمه إلى أجهزة 16 بوصة.

كما يتميز طراز gram Pro AI 16 بوزن لا يتجاوز 1199 جراما، مع بطارية بسعة 77 واط/ساعة وشاشة OLED بدقة 2880×1800 بكسل.

العرض في CES 2026

من المقرر أن تعرض إل جي سلسلة Gram 2026 رسميا خلال فعاليات CES 2026 التي تنطلق في 6 يناير، على أن تتوفر الأجهزة في الأسواق على نطاق أوسع بعد ذلك بفترة قصيرة.

إل جي حواسيب Gram أخف كمبيوتر في العالم CES 2026

