زد تي إي توسّع استراتيجية «الذكاء الاصطناعي للجميع» بهواتف nubia Z70 Ultra وNeo 3 وFocus 2

أعلنت شركة زد تي إي عن توسيع خط هواتفها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي للجميع» خلال مشاركتها في مؤتمر MWC برشلونة 2025، مع تركيز على إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي لفئات مختلفة من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.​

وتشمل التشكيلة التي كشفت عنها الشركة الهاتف الرائد nubia Z70 Ultra، وسلسلة الهواتف الموجهة للألعاب nubia Neo 3، وسلسلة الهواتف المخصصة للكاميرا والتصوير nubia Focus 2، إلى جانب أجهزة أخرى ضمن منظومة أوسع للذكاء الاصطناعي.​

nubia Z70 Ultra

يقدَّم nubia Z70 Ultra باعتباره الهاتف الرائد في هذه الاستراتيجية، مع شاشة «كاملة حقيقية» بدقة 1.5K وكثافة 430 نقطة في البوصة، وكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة لإلغاء الفتحات والثقوب وتحقيق تجربة مشاهدة بلا انقطاعات.​

ويعمل الهاتف بنظام Nebula AIOS، وهو نظام تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي يتيح تنفيذ مهام مثل البحث الذكي عن الصور وتوليد المحتوى عبر الأوامر الصوتية، كما يدعم منظومة Neovision AI Photography لتحسين جودة الصور بالاعتماد على خوارزميات متقدمة.​​

سلسلة nubia Neo 3

ضمن محور الألعاب، كشفت زد تي إي عن سلسلة nubia Neo 3 بوصفها هواتف ألعاب تركّز على أداء مرتفع وتجربة ترفيهية معززة بالذكاء الاصطناعي، تحت شعار «Born to Win».​

وتتضمن السلسلة طرازات مثل nubia Neo 3 GT 5G الذي يبدأ سعره من 299 يورو، وnubia Neo 3 5G الذي يبدأ من 249 يورو، مع توفّر نسخ متعاونة مع لعبة Free Fire في أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين أداء الألعاب وجودة الصورة والصوت.​

سلسلة nubia Focus 2

تستهدف سلسلة nubia Focus 2 المستخدمين المهتمين بالتصوير، من خلال هواتف تركّز على قدرات الكاميرا والبرمجيات المساندة لها، مع الاعتماد على خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحسين الألوان، والضبط التلقائي، ومعالجة الصور في الإضاءة المنخفضة.​

وتأتي هذه السلسلة ضمن رؤية زد تي إي لبناء منظومة تصوير متكاملة على الهواتف، مدعومة بمزايا مثل التعرّف الذكي على المشاهد والوجوه، وتحسين ثبات الفيديو، مع التكامل مع خدمات سحابية لتخزين ومزامنة المحتوى.​

توافر عالمي ومنظومة أجهزة أوسع تعتمد الذكاء الاصطناعي

أكدت زد تي إي أن هواتف nubia Z70 Ultra وnubia Neo 3 وnubia Focus 2 ستُطرح في أسواق متعددة وبأسعار قد تختلف بحسب المواصفات والمنطقة، في إطار خطة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستخدمين حول العالم.​

وتأتي هذه الهواتف ضمن ما تصفه الشركة بـ«منظومة ذكية كاملة السيناريو»، تشمل هواتف ذكية، وأجهزة لوحية، وحواسيب محمولة، وأجهزة إنترنت محمول، مع اعتماد التفاعل متعدّد الوسائط بالذكاء الاصطناعي لربط سيناريوهات الاستخدام بين الشخص والمركبة والمنزل.