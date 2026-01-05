قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل أحدث حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحياة أكثر تطورا

تقنيات
تقنيات
أحمد عبد القوى

تولي إل جي إلكترونيكس العالمية اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير منتجات ذكية قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة. وتعتمد الشركة على دمج تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات في أجهزتها المختلفة، بهدف تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة داخل المنازل.

في قطاع الترفيه المنزلي، توظف إل جي الذكاء الاصطناعي في شاشات التلفزيون المتقدمة لتحسين جودة الصورة والصوت تلقائيًا وفقًا لطبيعة المحتوى وظروف المشاهدة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة أكثر واقعية وراحة. كما تسهم هذه التقنيات في تبسيط التحكم في الأجهزة من خلال واجهات ذكية وأجهزة تحكم متطورة.

أما في مجال الأجهزة المنزلية، فتساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب القدرة على التكيف مع أنماط الاستخدام اليومية. وتعمل هذه الحلول على تسهيل الأعمال المنزلية وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على نمط الحياة العصري.

ومن خلال هذا التوجه، تؤكد إل جي التزامها بتقديم حلول مبتكرة تجمع بين التطور التكنولوجي والقيمة العملية، مع التركيز على جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا فعليًا من الحياة اليومية، وليس مجرد تقنية مستقبلية، بما يعزز من جودة المعيشة ويواكب تطلعات المستهلكين.

