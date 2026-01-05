أحدث تحديثات جوجل في الذكاء الاصطناعي خلال يناير 2026

استهلّت جوجل عام 2025 بإطلاق نموذج Gemini 2.0 Flash داخل تطبيق Gemini على الهواتف، ليحل محل النماذج الأقدم في تزويد المستخدمين بإجابات سريعة وأداء أقوى في مهام مثل العصف الذهني والتعلم والكتابة اليومية.​

ويوضح تقرير جوجل أن Gemini 2.0 Flash صمم ليقدّم استجابات محسّنة عبر عدد من مؤشرات الأداء القياسية، مع استمرار منح مستخدمي Gemini Advanced إمكانية الاستفادة من نافذة سياق تصل إلى مليون رمز لمعالجة ما يصل إلى نحو 1500 صفحة من الملفات ضمن جلسة واحدة.​

Gemini Live يصبح أكثر تفاعلية على هواتف مختارة

شهد شهر يناير أيضًا توسيع قدرات المساعد التفاعلي Gemini Live على مجموعة من الهواتف، من بينها سلسلة Galaxy S24 وGalaxy S25 من سامسونج وPixel 9 من جوجل، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إضافة الصور والملفات ومقاطع فيديو يوتيوب إلى المحادثة مباشرة.​

ووفق جوجل، يتيح هذا التحديث لGemini Live مساعدة المستخدمين في تنظيم الأفكار، وفهم مواضيع معقدة، وابتكار محتوى جديد بالاعتماد على المواد المضافة، مع الاحتفاظ بطبيعة التجربة الصوتية التفاعلية التي تتيح الحديث مع المساعد في الزمن الفعلي.​

توسيع قدرات Circle to Search

أكدت جوجل في ملخصها الشهري أن ميزة Circle to Search، التي تتيح للمستخدم رسم دائرة أو تحديد أي جزء من الشاشة للحصول على نتائج بحث فورية، أصبحت «أكثر فائدة من أي وقت مضى» بعد حقنها بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة.​

وتشير الشركة إلى أن Circle to Search باتت قادرة على فهم سياق المحتوى المعروض على الشاشة بشكل أفضل، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، ما يمكّن المستخدم من طرح أسئلة متابعة ذكية والحصول على تفسيرات أو تلخيصات أو معلومات تكميلية دون مغادرة التطبيق المفتوح.​

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لقطاع التجزئة عبر Google Cloud

ضمن تحديثات يناير، أعلنت Google Cloud عن حزمة أدوات تعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة شركات التجزئة على بناء تجارب بحث ذكية ووكلاء افتراضيين قادرين على التفاعل مع العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة.​

وتوضح جوجل أن هذه الأدوات تساعد المتاجر على تحسين كفاءة العمليات، وتخصيص تجارب التسوق، وتسريع إيصال المنتجات والخدمات إلى العملاء، مستندة إلى نماذج Gemini لتفسير نوايا المستخدمين وتقديم اقتراحات ملائمة في الوقت الفعلي.​

مبادرات بحثية واجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تضمن تقرير جوجل الشهري أيضًا استعراضًا لتقدمها البحثي في 2024، بما في ذلك نماذج جديدة موجهة لعصر الوكلاء الذكيين وتطبيقات في مجالات مثل الاكتشاف العلمي والروبوتات والعتاد المتخصص للذكاء الاصطناعي.​

كما أعلنت Google.org عن دعوة مفتوحة للانضمام إلى برنامج «Google.org Accelerator: Generative AI» المخصص للمنظمات غير الربحية، مع توفير تمويل يصل إلى 30 مليون دولار لدعم مشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة قضايا إنسانية ومجتمعية ملحة.

