4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحدث تحديثات جوجل في الذكاء الاصطناعي خلال يناير 2026

احمد الشريف

استهلّت جوجل عام 2025 بإطلاق نموذج Gemini 2.0 Flash داخل تطبيق Gemini على الهواتف، ليحل محل النماذج الأقدم في تزويد المستخدمين بإجابات سريعة وأداء أقوى في مهام مثل العصف الذهني والتعلم والكتابة اليومية.​

ويوضح تقرير جوجل أن Gemini 2.0 Flash صمم ليقدّم استجابات محسّنة عبر عدد من مؤشرات الأداء القياسية، مع استمرار منح مستخدمي Gemini Advanced إمكانية الاستفادة من نافذة سياق تصل إلى مليون رمز لمعالجة ما يصل إلى نحو 1500 صفحة من الملفات ضمن جلسة واحدة.​

Gemini Live يصبح أكثر تفاعلية على هواتف مختارة

شهد شهر يناير أيضًا توسيع قدرات المساعد التفاعلي Gemini Live على مجموعة من الهواتف، من بينها سلسلة Galaxy S24 وGalaxy S25 من سامسونج وPixel 9 من جوجل، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إضافة الصور والملفات ومقاطع فيديو يوتيوب إلى المحادثة مباشرة.​

ووفق جوجل، يتيح هذا التحديث لGemini Live مساعدة المستخدمين في تنظيم الأفكار، وفهم مواضيع معقدة، وابتكار محتوى جديد بالاعتماد على المواد المضافة، مع الاحتفاظ بطبيعة التجربة الصوتية التفاعلية التي تتيح الحديث مع المساعد في الزمن الفعلي.​

توسيع قدرات Circle to Search

أكدت جوجل في ملخصها الشهري أن ميزة Circle to Search، التي تتيح للمستخدم رسم دائرة أو تحديد أي جزء من الشاشة للحصول على نتائج بحث فورية، أصبحت «أكثر فائدة من أي وقت مضى» بعد حقنها بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة.​

وتشير الشركة إلى أن Circle to Search باتت قادرة على فهم سياق المحتوى المعروض على الشاشة بشكل أفضل، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو، ما يمكّن المستخدم من طرح أسئلة متابعة ذكية والحصول على تفسيرات أو تلخيصات أو معلومات تكميلية دون مغادرة التطبيق المفتوح.​

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لقطاع التجزئة عبر Google Cloud

ضمن تحديثات يناير، أعلنت Google Cloud عن حزمة أدوات تعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة شركات التجزئة على بناء تجارب بحث ذكية ووكلاء افتراضيين قادرين على التفاعل مع العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة.​

وتوضح جوجل أن هذه الأدوات تساعد المتاجر على تحسين كفاءة العمليات، وتخصيص تجارب التسوق، وتسريع إيصال المنتجات والخدمات إلى العملاء، مستندة إلى نماذج Gemini لتفسير نوايا المستخدمين وتقديم اقتراحات ملائمة في الوقت الفعلي.​

مبادرات بحثية واجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تضمن تقرير جوجل الشهري أيضًا استعراضًا لتقدمها البحثي في 2024، بما في ذلك نماذج جديدة موجهة لعصر الوكلاء الذكيين وتطبيقات في مجالات مثل الاكتشاف العلمي والروبوتات والعتاد المتخصص للذكاء الاصطناعي.​

كما أعلنت Google.org عن دعوة مفتوحة للانضمام إلى برنامج «Google.org Accelerator: Generative AI» المخصص للمنظمات غير الربحية، مع توفير تمويل يصل إلى 30 مليون دولار لدعم مشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة قضايا إنسانية ومجتمعية ملحة.
 

جوجل الذكاء الاصطناعي Gemini 20 Flash

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

السيارات الكهربائية.. تعرف على مزايا الشحن ثنائي الاتجاه

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقريره لليوم الثاني لجولة الإعادة في 27 دائرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

