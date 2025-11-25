قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تطور جديد.. إطلاق سراح مشجعي مولودية الجزائر في أحداث الهلال

جماهير مولودية الجزائر
جماهير مولودية الجزائر
يسري غازي

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الرواندية أطلقت سراح جماهير مولودية الجزائر المحتجزين جاء بعد توسط السفارة الجزائرية في كيجالي بعد مبلغ 10 الاف يورو كتعويض للمصابين من مشجعي نادي الهلال السوداني.

وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في رواندا بافتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير إعلامية أنه وفقا لما تضمنته تقارير مراقب المباراة فلقد تمت إدانة مهاجم الهلال السوداني جان كلود مسؤولية التسبب في توتر الأجواء عقب صافرة النهاية، بعد صدور إشارات اعتُبرت استفزازية باتجاه دكة بدلاء مولودية الجزائر، ما أدى إلى نشوب حالة من الفوضى في محيط الملعب.

وشددت التقارير الإعلامية علي أنه في قادم الساعات سوف يصدر عقوبات في المشاهد المؤسفة التي صاحبت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

استفزاز وتوتر

شهدت مباراة الهلال السوداني ونظيره مولودية الجزائر التي جمعت بينهما الجمعة الماضي فى إفتتاحية منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مشاهد لا تليق باللقاء.

عقب انتهاء اللقاء، ركض لاعبو وإداريو مولودية الجزائر وراء نجم الهلال البوروندي " جان كلود " داخل الملعب، في لقطة مثيرة أثارت استغراب الجميع.

البداية جاءت عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية وإعلان فوز الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف وقيام جان كلود لاعب الفريق السوداني بعمل إشارة استفزت لاعبو الفريق الجزائري وأثارت غضبهم.


واندلعت اشتباكات بين لاعبي مولودية الجزائر والهلال السوداني مباشرة بعد صافرة النهاية، ما استدعى تدخل عناصر الأمن سريعًا لفضّ التوتر والسيطرة على الموقف.

كما شهد محيط الملعب في رواندا اعتداءات من بعض جماهير مولودية الجزائر على جماهير الهلال ما أسفر عن تعرض عدد من مشجعي الفريق السوداني لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

