عودة الحركة المرورية لطبيعتها أسفل كوبري قليوب بعد انقلاب ميكروباص

عادت الحركة المرورية، اليوم، إلى طبيعتها أسفل كوبري قليوب في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، بعد حادث انقلاب ميكروباص تسبب في تباطؤ المرور مؤقتًا.



أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم فورًا لمستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وحاء المصابين كالتالي: أماني هاني عفيش (40 عامًا، قليوب): اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع اليسرى ونورهان فاروق ربيع (50 عامًا، قليوب): اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح متفرقة ومجدي علي المنعم أحمد (63 عامًا، مطرية شبرا): اشتباه كسر بالساعد الأيمن وصفاء عبد اللطيف محمود (50 عامًا، مطرية شبرا): كدمة شديدة بالفقرات السفلية وكدمات ومجدي مجدي عبد المنعم (57 عامًا، مطرية شبرا): جروح وكدمات بالجسم.

عبد الرحمن علي عبد الرازق (49 عامًا، بنها): جرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد علي محمد (15 شهرًا، بنها): كدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وابتسام مصطفى محمود (48 عامًا، بنها): كدمات وجروح بالجسم.

بلاغا بالواقعة

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارًا من هيئة الإسعاف بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين.

وأشارت المعاينة الأولية إلى عدم وجود وفيات حتى الآن، وتخضع الحالات المصابة للفحص الطبي لتحديد مدى خطورة الإصابات.

وتسبب الحادث في تباطؤ حركة المرور بمحيط الكوبري، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة لمعاينة موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته وأسبابه.