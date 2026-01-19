نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

تستأنف النجمة نيرمين الفقي تصوير دورها في مسلسل اولاد الراعي حيث تجسد شخصيةً جديدة ومختلفة تماما عما قدمته من قبل بل تعد شخصية محوريه وغامضة في حياة اولاد الراعي فهي زوجة موسي الراعي الذي يجسده النجم خالد الصاوي المحركة لكل الاحداث تشارك نيرمين الفقي البطوله امام ماجد المصري و خالد الصاوي و احمد عيد وايهاب فهمي وامل بوشوشه وفادية عبد الغني .

والمسلسل قصة ريمون مقار وسيناريو وحوار لمينا بباوي و محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل .

مسلسل اولاد الراعي

اولاد الراعي من تأليف شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة ويعرض في ٣٠ حلقه وهو من نوعيه مسلسلات الاثارة والتشويق وعن الدور فقد اعربت النجمةٍ نيرمين الفقي عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل الذي يعد مباراة تمثيليه رائعه بين ابطال العمل ومنافسه قويه علي خروج المسلسل بافضل شكل.