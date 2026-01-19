دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج

كشفت إسلام أحمد فؤاد سليم، المشرف العام على إنتاج مسلسل حق ضايع- كواليس التحضير للعمل خلال الفترة الماضية.

وقال إسلام أحمد فؤاد سليم، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «بقالنا أكثر من أربع خمس شهور شغالين على الموضوع وكنا في خطوات الحمد لله ناجحة جداً مع قطاع الإنتاج لحد ما ربنا وفقنا وعملنا عقد وبدأنا الشغل والممثلين الحمد لله كلهم على مستوى عالي جداً القصة دكتور حسين مصطفى محرم كاتبها وإن شاء الله تعجب الناس وتبقى حاجة مختلفة في رمضان وتبقى عودة قوية جداً لقطاع الإنتاج بعد 10 سنين توقف عن الإنتاج وتبقى عودة قوية جدا لشركتنا».

ومن جهته، شدد المنتج الفني عوض ماهر، على دور قطاع الإنتاج في الدراما، قائلا: «ده شرف لنا أن إحنا نتعاون مع قطاع الانتاج لأن إحنا اتربينا على مسلسلاته ولما كان في نبذة عن إن قطاع الإنتاج يرجع، كنا من أول الناس، وأنا والأستاذ إسلام تشجعنا للموضوع، وكان عندنا السيناريو بتاع الدكتور حسين مصطفى محرم؛ لأن إحنا بقالنا أكتر من 6 أو 7 شهور بنحضر، فلما قدمنا المسلسل لقطاع الإنتاج؛ رحبوا، الأساتذة عبير القاضي ومدحت يونس ومعالي الوزير والأستاذ مجدي لاشين».

وعاد إسلام أحمد فؤاد سليم، للحديث، مؤكدا: «قطاع الإنتاج تحمسوا جدا للمشروع ودعمونا بشكل قوي جدا وكان في معاوقات كتيرة سهلوها بنشكرهم جدا».

وتابع إسلام أحمد فؤاد سليم: «شركتنا كانت صاحبة المبادرة لإنتاج مسلسل حق ضايع، وربنا وفقنا وقدرنا نتواصل مع قطاع الإنتاج في وقت كان القطاع محتاج إنه يرجع للسوق مرة تانية فقدمنا وصبرنا واستنينا شهر واثنين وثلاثة والأمور اتدرست بشكل قوي جدا الحمد لله وربنا وفقنا والنهاردة بنصور أول يوم ربنا وفقنا بإذن الله».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.