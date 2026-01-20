سعد الصغير يواسي أسرة رضا البحراوي في وداع والدته بطنطا ..صور وفيديو

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل في جنازة شعبية لوداع والدة الفنان رضا البحراوي عقب وفاته إثر صراع مع المرض بمشاركة الفنان سعد الصغير ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية بأداءهم صلاة الجنازة بمسجد عوارة ودفنها بمقابره .

جنازة شعبية



وحرص زملاء الفنان رضا البحراوي علي مساندته عقب وقوفه لدفن والدته بيده مرددا عبارة "ربنا يرحمك يا امي هتوحشينا في الجنه ونعيمها" .

الحزن والوجيعة

وكانت مدينة طنطا الغربية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي صباح اليوم عقب تعرضها لوعكه صحية مفاجئة توفت علي أثرها الأمر الذي أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بحالة من الاسي والحزن ودفعهم لتقديم الوفاء والعزاء عبر صفحته الرسمية .

وكانت الصفحة الرسمية للمطرب أعلنت نصا "إنا لله وإنا إليه راجعون..وتُقام صلاة جنازة والدتي اليوم عقب صلاة الظهر

من مسجد عوارة – بــ طنطا"

وتابعت الصفحة نصا "نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجازيكم عنا خير الجزاء" .

الجدير بالذكر أن الخبر الصادم أعلن خلال الساعات الماضية بعد رحلة علاجية تكفل بها المطرب الشعبي لرعاية والدته طوال الأشهر الماضية متمنيا لها الرحمه والمغفره علي رحيلها المفاجىء.