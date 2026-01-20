قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
أخبار العالم

ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟

ليبيا
ليبيا
محمود نوفل

أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى، حيث دعت الجهات المختصة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب شرق وجنوب ليبيا.

ووفق تقارير إعلامية، فقد تأثرت مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا، منذ صباح الثلاثاء، بعاصفة ترابية قوية تسببت في إنعدام الرؤية وتعطل حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما أصدرت الحكومة الليبية، قرار بتعطل جميع المصالح الحكومية في البلاد لمدة يومين بسبب شدة الرياح والغبار.

كما طالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة ، والحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في الصحاري والطرق السريعة.

كما تسببت العاصفة بأضرار مادية، منها سقوط أشجار وأعمدة كهرباء وإنارة. 

فيما شددت الحكومة الليبية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

