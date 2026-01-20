ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟

أعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى، حيث دعت الجهات المختصة لرفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية الشديدة التي تضرب شرق وجنوب ليبيا.

ووفق تقارير إعلامية، فقد تأثرت مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا، منذ صباح الثلاثاء، بعاصفة ترابية قوية تسببت في إنعدام الرؤية وتعطل حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما أصدرت الحكومة الليبية، قرار بتعطل جميع المصالح الحكومية في البلاد لمدة يومين بسبب شدة الرياح والغبار.

كما طالبت السلطات المواطنين بتوخي الحيطة ، والحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى، خاصة في الصحاري والطرق السريعة.

كما تسببت العاصفة بأضرار مادية، منها سقوط أشجار وأعمدة كهرباء وإنارة.

فيما شددت الحكومة الليبية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.