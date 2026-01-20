رئيسة المفوضية الأوروبية: فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذج أكثر استقلالية في عالم منقسم

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوروبا تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة صياغة نموذج أوروبي جديد، يكون أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحولات العالمية المتسارعة، في ظل عالم أصبح أكثر انقسامًا وتشرذمًا من أي وقت مضى.

عالم تغيّر جذريًا

وأشارت فون دير لاين، في تصريحات نقلتها شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم لم يعد كما كان وقت تأسيس منتدى دافوس، موضحة أن التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة تفرض على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم موقعه ودوره على الساحة الدولية.

تعزيز الوحدة الأوروبية

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الداخلية للاتحاد الأوروبي، باعتبارها الركيزة الأساسية لزيادة قدرته على التأثير في النظام الدولي، والتعامل مع التحديات العالمية بفاعلية أكبر.

نظام تجاري عالمي أكثر عدالة

ودعت فون دير لاين إلى إقامة نظام تجاري عالمي أكثر عدالة، يقوم على الشراكة والتعاون بدلًا من الانعزال والحمائية، مؤكدة أن العالم لا يزال منفتحًا على الشراكة مع أوروبا في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.

أوروبا شريك موثوق

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن القيم الأوروبية والخبرات المتراكمة تجعل من الاتحاد الأوروبي شريكًا موثوقًا، وقادرًا على بناء علاقات متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والنمو العالمي.