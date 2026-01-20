قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: رقمنة 400 ترخيص حكومي ونستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان «البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية»، وذلك ضمن مشاركته في منتدي دافوس بسويسرا.

وتناولت الجلسة أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية الذكية ودورها في دعم القدرة التنافسية للاقتصادات، وبحث أطر السياسات والتعاون الاستثماري اللازم لتسريع الاستثمارات في هذا المجال.

واستعرض الوزير رؤية مصر للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التنافسية ودفع النمو المستدام، مؤكدًا وجود خطة واضحة ترتكز على محاور استراتيجية، في مقدمتها رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن الهدف يتمثل في رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المرتبطة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص، وسداد الرسوم، والالتزام باللوائح المنظمة.

وأشار الخطيب إلى وجود منصة قائمة تقدم حاليًا نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين، موضحًا أن هناك مشروعًا أكبر جارٍ تنفيذه لإنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام إلى عام ونصف.

وأكد أن المشروع لا يقتصر على رقمنة الإجراءات التقليدية، بل يشمل إعادة هندسة شاملة لمسار المستثمر بهدف تحقيق قفزة نوعية في الكفاءة وسرعة إنجاز المعاملات.

وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أكد الوزير العمل على خفض زمن وتكلفة التجارة عبر إطلاق منصة رقمية متكاملة تمكّن الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes)، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المصري.

وأوضح الخطيب أن هذه المبادرات تعتمد على البنية التحتية الرقمية والتحليلات الاقتصادية لدفع التحول نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تقديم حوافز للمنصات الصناعية التي تركز على الصناعات عالية التقنية والمنتجات ذات القيمة المضافة.

وفي مجال الدعم الاجتماعي وتكامل البيانات، أشار الوزير إلى تنفيذ نظام «بطاقة واحدة لكل فرد» لربط نحو 72 مليون مستفيد من برامج الدعم المختلفة، بما يتيح إدارة الدعم النقدي بكفاءة، وتوجيه الموارد العامة بشكل أكثر دقة لقطاعات التعليم والصحة، ومتابعة أثر البرامج الاجتماعية وتحسينها بشكل مستمر.

وفي إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، أكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج ما بين 700 و900 جيجاوات من الصحراء الغربية وحدها، مع استهداف إنتاج أكثر من 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة، مشددًا على أهمية تطوير بنية تحتية رقمية ذكية للشبكة الكهربائية لضمان دمج هذه القدرات بكفاءة.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المبادرات يمثل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية مصر عالميًا، مع استهداف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا خلال السنوات القليلة المقبلة، والطموح للوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، من خلال بيئة استثمارية رقمية متطورة وصناعات عالية القيمة وخدمات حكومية أكثر كفاءة.

وفي ختام الجلسة، شدد الخطيب على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الرقمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف التحليلات الذكية في تحديد الأولويات الوطنية ودعم اتخاذ القرار.

الاستثمار رقمنه الإجراءات تراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: رقمنة 400 ترخيص حكومي ونستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة

وزير التموين

بروتوكول تعاون بين التموين والرقابة المالية لتطوير خدمات السجل التجاري للشركات

داكر عبد اللاة

الاستثمار العقاري: تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء استثمار في الاقتصاد وحماية للمواطنين

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد